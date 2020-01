Primăria Adîncata a intrat fără nici o datorie în 2020, ceea ce reprezintă o premieră în ultimii ani. Anunțul a fost făcut de primarul PNL al comunei, Viorel Cucu. El a spus că restanțele însumau 800.000 de lei, iar la finalul anului trecut, Guvernul Orban a alocat banii pentru achitarea acestora. Primarul a menționat că datoriile erau la proiectul „Utilități și mediu”, pentru diverse împrumuturi și pentru documentațiile și avizele necesare pentru promovarea unor proiecte. Viorel Cucu a subliniat că sprijinul de la Guvern a fost mai mult decât binevenit, în condițiile în care comuna Adîncata este una mică și din impozitele și taxele locale se strîng anual doar 600.000 de lei. ”Este prima dată în opt anide zile de când sunt primar când intrăm în noul an fără datorii. Nu îmi vine să cred. La rectificarea bugetară de la finalul anului trecut am primit toți banii 800.000 de lei cu care am acoperit toate datoriile inclusiv la utilități și mediu”, a declarat Viorel Cucu.

