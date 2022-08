Într-o lume în care sănătatea orală este foarte importantă, iar zâmbetul face ușile să se deschidă, tarifele stomatologice sunt din ce în ce mai mari. Într-o țară în care inflația este în plin proces de creștere, Dr. Alin Udeanu oferă o mâna de ajutor oamenilor care vor să-și mențină dantură sănătoasă la un preț mai mic și la îndemână oricui.

“Timp de patru ani am gândit acest sistem de servicii all inclusive pentru că toată lumea să-și poată permită menținerea danturii sănătoase tot restul vieții. Astfel că, prin abonamentele All Inclusive de 200 ron/lună, beneficiezi de o gamă largă de servicii stomatologice, precum: igienizare, consultații periodice, obturații simple și complete (plombe), extracții dentare, chiuretaj dinte și arcadă, stras dentar, șlefuire, detartraj, dar și de prețuri cu un discount de 70% la implanturi, pe baza acestui abonament. Astfel, vreau să îmbunătățesc sănătatea orală a unei societăți speriate de prețurile mari practicate pe piață”, ne-a declarat domnul dr. Alin Udeanu.

4 din 10 români au cel puțin un dinte lipsă

În urma unor studii, s-a constatat că 4 din 10 români au cel puțin un dinte lipsă. Motivele pierderii dinților sunt: igienă orală necorespunzătoare, netratarea la timp a cariilor dentare, absența vizitelor la dentist.

“Prin echipa medicilor Clinicii DRM România vrem ca toată lumea să își poată permite consultații și intervenții stomatologice de înaltă clasa, la un preț comod, de 200 ron/ luna, astfel că vom avea români mai sănătoși și mai fericiți. Știm deja că 39% dintre românii, care au pierdut unul sau mai mulți dinți renunță la posibilitatea de a-și redobândi estetica și funcționalitatea zâmbetului printr-un tratament dentar. Motivele amânării tratamentelor dentare sunt: costurile crescute asociate cu tratamentele dentare, teama de durere, lipsa de educație sanitară dentară”, a mai adăugat domnul dr. Alin Udeanu, cel care a inventat programul 200 ron all inclusive.

Echipa DRM România înseamnă doctori specializați, gata să-și ofere serviciile într-un termen cât mai scurt (maxim 3-4 zile) de la programarea telefonică sau online. Dr. Alin Udeanu, Medic cu o experiența foarte mare în implantologie cu încărcare imediată (All On 4, Fast and fix), Dr Lăzărescu Grigore, profesor universitar – Catedră Protetica Dentară, Medic Specialist în Chirurgie Dento-Alveolara și Protetica Dentară, Dr. Barbuliceanu Ana, medic Stomatologie Generală, Implantologie , Protetica Implanturi, Dr. Usvat Silviu, Endodonție și Protetică Dentară, Dr. Preda Bogdan, Medic Stomatologie Generală, Dr. Daiana Român – medic specialist ortodont, Dr. Luminița Conciu – medic specialist anestezist, Dr. Cristian Georgescu – medic primar chirurgie dentară.