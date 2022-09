În cadrul Spitalului Județean Suceava, echipa secției de Urologie a realizat, cu succes, în premieră pentru județul Suceava, o intervenție chirurgicală de prostatectomie radicală pe cale clasică.

De aceasta interventie chirurgicala a beneficiat în luna august un pacient de 67 ani din comuna Stroiesti, care a fost diagnosticat anterior cu cancer de prostată ( stadiul IIB), în urma efectuării unei puncții de prostată și prezentând un nivel seric PSA (antigen specific prostate) crescut. Rezultatele postoperatorii au fost favorabile și pacientul s-a externat cu plaga vindecată la o săptămână. După trei săptămâni pacientul prezenta micțiuni fizologice, fără a mai necesita tratamente suplimentare oncologice sau radiologice, el beneficiind de un tratament chirurgical curativ.

Din echipa medicală au făcut parte dr. Filip Alexei medic primar urolog, dr. Ilisei Andrei -medic urolog și asistenta de bloc operator Bumbu Ioana, intervenția fiind efectuată sub anestezie generala dr Barbunc Danut – medic primar ATI și asistenta Adochitei Aura.

„Ne bucurăm că prin experiența noastră reușim să oferim bolnavilor cu această afecțiune gravă șansa vindecării totale și rapide. Pacienții beneficiază ,datorită dotărilor, confortului și siguranței oferite de Spitalul Judetean Suceava, de un act medical complex pentru care, pâna acum, erau îndrumați spre clinicile universitare , fiind cunoscut faptul ca suportul familiei si prietenilor sunt factori psihologici importanți în evoluția favorabilă și recuperarea postoperatorie rapidă a pacientului”, a declarat dr. Filip Alexei.

Conducerea Spitalului Județean Suceava a transmis că împreună cu Consiliul Judetean se fac și se vor face toate demersurile pentru îmbunătățirea actului medical atât prin sustinerea si formarea continuă a personalului medical, cât și prin asigurarea celor mai bune condiții de spitalizare.

Prostatectomia radicala este tratamentul chirurgical curativ al cancerului de prostata , care este o afectiune des intalnita la barbati si este a doua cauza de deces , dupa cancerul de plamani . Unul din zece barbati din Europa este afectat de acest tip de cancer.

Prostatectomia radicală reprezinta extirparea in totalitate a prostatei in bloc cu veziculele seminale, tesutul celulo-grasos periprostatic si ganglionii limfatici urmat de anastomoza vezico-uretrala. Este optiunea fundamentala pentru pacientii aflati in stadiul curativ în tratarea cancerului de prostată, cu speranta lunga de viata si status biologic bun.

Prostatectomia radicală a devenit procedura cea mai comodă ca urmare a rezultatelor de succes în tratarea cancerului de prostată, incluzând opţiunile de terapie medicală, radioterapie şi chirurgie. Exista mai multe tipuri de prostatectomie radicala : Prostatectomia clasica – este metoda traditionala si implica realizarea unei incizii in partea de jos a abdomenului prin care se va scoate glanda prostatica . Prostatectomia laparoscopica – chirurgul face mai multe incizii de mici dimensiuni de-a lungul abdomenului, prin care introduce un tub cu o camera atasata, precum si instrumentele chirurgicale. Prostatectomia asistata robotic – asemanatoare celei laparoscopice, se vor realiza mici incizii in abdomen, insa interventia chirurgicala va fi realizata cu ajutorul unui sistem robotizat controlat de medic.

Riscurile prostatectomiei radicale clasice sunt: sangerare , infectii ,tromboza venoasa profunda si trombembolism pulmonar, lezarea oraganelor de vecinatate , incontinenta urinara prin lezarea sfincterului ,disfunctie erectila.

Majoritatea pacienților pot prezenta incontinenta urinara. Mulți dintre ei au un control foarte bun imediat după scoaterea cateterului uretro-vezical in schimb alții vor pierde urina timp de câteva săptămâni. Cei mai mulți vor avea un control urinar bun după 6-12 săptămâni postoperator.