În cadrul departamentului de electrofiziologie și dispozitive implantabile al Spitalului de cardiologie CLINICCO a fost inaugurat de curând un nou echipament performant destinat diagnosticului și tratamentului tulburărilor de ritm.

Pacientul care a fost tratat cu ajutorul acestei stații de lucru de ultimă generație este un bărbat de 64 de ani, diagnosticat cu fibrilație atrială persistentă încă de la începutul anului trecut.

La acea vreme, echipa medicală de electrofiziologie din cadrul CLINICCO Brașov a efectuat procedura de cardioversie electrică, însă din păcate pacientul a rămas în continuare în fibrilație. Practic, singura soluție terapeutică pentru tratamentul acestei tulburări de ritm rămânea ablația, însă procedura nu se poate efectua decât cu ajutorul unui sistem care permite cartografierea tridimensională a atriului stâng.

”În 2015, medicii de la Sibiu mi-au recomandat-o pe doamna doctor Țînț pentru efectuarea unei ablații pentru flutter atrial (la vremea aceea nu avusesem niciodată fibrilație atrială). Intervenția s- a realizat cu succes și, timp de 3 ani și jumătate nu am avut nicio problemă. Din păcate, la sfârșitul anului 2019 a apărut fibrilația atrială care nu a răspuns la tratament antiaritmic și pentru care nu s-a reușit nici cardioversia electrică. Am fost informat de către doamna doctor despre posibilitatea de a efectua o nouă ablație, dar și de faptul că aceasta nu se putea realiza cu aparatura existentă în acel moment la CLINICCO. Am preferat să aștept achiziționarea aparaturii noi pentru că mi-am dorit să fac această procedură cu dr. Țînț la CLINICCO.

Am fost astfel primul pacient care a beneficiat de această tehnologie și mă consider norocos. Pentru mine, aparatul a apărut la momentul potrivit, deoarece nu voiam să merg în altă parte în țară fără doamna doctor Țînț, în care am încredere deplină.

Am fost tratat și îngrijit exemplar. Am găsit aici un colectiv foarte frumos, alcătuit din personal tânăr și entuziast. Le mulțumesc și băieților care m-au asistat în sala de operație și celor din camera de comandă. Nu în ultimul rând, îi mulțumesc domnului doctor Dragoș Cozma, un adevărat profesionist, un om de mult bun simț, smerit și foarte cumsecade. Am știut de la început că va face o echipă bună cu doamna doctor Țînț.

Intervenția a decurs fără neplăceri deosebite pentru că am beneficiat de medicamente împotriva durerii pe tot parcursul procedurii, administrate de dr. Cristian Stănescu. Am fost treaz și conștient pe toată durata intervenției.

Acum, la o zi după intervenție mă simt foarte bine, aș fi vrut să plec deja acasă dar am mai rămas încă o zi pentru monitorizare.” – P.C., pacient

”Achiziționarea sistemului EnSite Precision în clinica noastră, ne permite să ne diversificăm paleta de intervenții de ablație pentru tulburări de ritm cu mecanism complex, dar și pentru ablația diferitelor forme de extrasistolie ventriculară și atrială – situație în care, folosirea sistemului de cartografiere a cavității inimii crește foarte mult rata de succes a intervenției și scade în același timp rata expunerii la radiații.

Hărțile efectuate cu sistemul Ensite Precision au o calitate foarte bună și permit manipularea eficientă și în siguranță a cateterelor în interiorul inimii.

Aș dori să menționez însă faptul că procedurile de ablație pentru aritmii cu mecanism complex, cum este fibrilația atrială, sunt proceduri elaborate, delicate, destul de lungi, iar riscul de complicații este mult mai mare comparativ cu ablațiile simple pe care le-am efectuat până acum.

În acest sens, sunt importante două aspecte:

Primul ține de capacitatea spitalului de a rezolva aceste complicații, pentru că beneficiem de suportul echipei de chirurgie cardio-vasculară și al echipei de anestezie și terapie intensivă 24 de ore din 24. Tot la acest capitol putem menționa și colaborarea cu echipa de anestezie-terapie intensivă pentru terapia de durerii (analgezie, sedare) care asigură confortul pacientului pe timpul procedurii.

Al doilea aspect ține de siguranța și eficacitatea procedurii legată de tipul de catetere de ablație pe care le utilizăm. Punctual, în cazul acestui pacient am folosit un cateter irigat care are în plus un senzor ce poate cuantifica și forța de contact aplicată în punctul de ablație, având un rol important în evitarea perforațiilor de cord, dar și în efectuarea terapiei în condițiile unor parametri optimi de contact.

Ar mai fi de spus faptul că, în acest caz, fibrilația atrială devenită persistentă a avut un impact important asupra calității vieții pacientului care resimțea stări de oboseală și uneori dificultăți la respirație, dar a avut impact negativ și asupra funcției ventriculului stâng care s-a deteriorat. În cazul lui, această intervenție a avut indicație absolută, ameliorarea stării generale apărând imediat post-procedural, odată cu re-instaurarea ritmului sinusal (ritmul normal al inimii) și suntem optimiști că funcția ventriculară stângă va reveni la normal în decurs de câteva luni.” – Prof. Univ. Dr. Habil. Diana Țînț, medic primar cardiolog și medicină internă, cu competenta in electrofiziologie intervențională, doctor în științe medicale