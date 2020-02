Urmare a activităților desfășurate în cursul sâmbătă în speța privind minora de 15 ani însărcinată care a fost agresata de concubinul de 19 ani, în ciuda încercărilor acesteia si a mamei sale de a-l exonera de răspundere pe agresor, la ora 21.00 polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului pentru violență în familie și act sexual cu un minor, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Ionuț Epureanu.

Mai mult, s-a discutat cu Parchetul si duminică, 16 februarie, se va merge cu propunere de arestare preventivă. ”Cred ca este printre putinele cazuri în care se iau masuri atât de ferme chiar în lipsa unei plângeri si impotriva dorinței victimei, rudelor si comunității rome, în general. S-a lucrat extraordinar cu Poliția Municipiului Rădăuți si Parchetul de pe Lângă Judecătoria Rădăuți. Se vede ca acolo este procuror șef o femeie. Si inca una de toata isprava. E o premieră națională. Am făcut mai mult decât in cazul celebrei Danielei Crudu, dar am facut ceea ce trebuia făcut. Felicitări colegilor”, a transmis Epureanu.