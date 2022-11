Vineri, 25 noiembrie, in cadrul Compartimentului de Radiologie Intervențională al Spitalului Județean de Urgenta „ Sf. Ioan cel Nou ” Suceava, au fost efectuate 4 proceduri de terapie endovasculara la pacienti cu fistule arteriovenoase.

Procedurile prin care se mentin viabile fistulele arterio-venoase la pacientii dializati presupun tehnici minim invazive de recanalizare, dilatare si/sau stentare a venelor sau arterelor care asigura circulatia sangelui. Alaturi de echipa medicala din cadrul compartimentului a fost dr. Georgios Angelopoulos, radiolog interventionist la Spitalul „ Saint Joseph ” Paris, cu experiență de peste 10 ani in tratamentul de mentenanta endovasculara a fistulelor arterio-venoase.

„Compartimentul de Radiologie Interventionala este intr-o continua cautare si dezvoltare de proceduri minim invazive, iar colaborarea stransa in echipa multidisciplinara nefrolog-chirurg vascular- radiolog interventionist, va asigura, prin rutina procedurilor endovasculare de mentenanta a accesului vascular, o calitate crescuta a vietii pacientilor dializati”, a declarat dr. Mihai Creteanu Jr., medic primar radiologie intervențională.

La rândul său, dr. Dimitrie Siriopol, medic primar nefrologie și director medical al Spitalului Judetean Suceava a adăugat: „după cum am mai mentionat, unul din punctele forte ale Spitalului Judetean este multidisciplinaritatea. La acest moment, exista o colaborare excelenta intre serviciile de Nefrologie, Chirurgie Vasculara si Radiologie Interventionala, astfel incat sa putem rezolva majoritatea problemelor de abord vascular ale unui pacient hemodializat.

La pacientii ajunsi in stadiul terminal al bolii cronice de rinichi, in program de dializa, trebuie efectuata de catre medic o comunicare intre o vena si o artera, o fistula arterio-venoasa, ce permite efectuarea sedintelor respective. Acest acces vascular, are un timp de utilizare variabil; se pot realiza mai multe fistule arterio-venoase la un pacient, dar, de foarte multe ori in evolutia bolii, se poate epuiza capitalul vascular al pacientului, astfel incat este extrem de importanta mentinerea si salvarea acestuia in momentul in care apar diferite complicatii ce fac dificila efectuarea dializei. Trebuie retinut ca aceste probleme reduc nu numai calitatea dializei, dar, poate mai important, si calitatea vietii sau speranta de viata a acestor pacienti.

Odata cu aceasta colaborare, inceputa anterior cu o serie de colegi din Compartimentul de Radiologie Interventionala de la Universitatea Yale, putem afirma ca rezolvarea endovasculara a stenozelor vasculare centrale sau periferice, este de acum accesibila si la nivelul unitatii noastre.

Urmeaza sa avem intalniri, poate workshop-uri, cu colegii din centrele de dializa prin care sa punem la punct protocoale de colaborare, astfel incat sa facilitam identificarea si ulterior rezolvarea problemelor de abord vascular”.

El a dat asigurări că întreaga conducere a spitalului și Consiliul Judetean sustin neconditionat si permanent, prin investitiile facute , folosirea celor mai bune tehnici medicale pentru a asigura nevoile tuturor pacientilor .