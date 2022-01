Municipiul Suceava începe să devină tot mai verde. După ce municipalitatea a schimbat aproape integral parcul auto aducând autobuze electrice pentru transportul în comun iată că și transportatorii privați care funcționează în regim de taxi îi urmează exemplul. Doi dintre ei au spart gheața și introduc în circulație două taxiuri integral electrice. Consiliul Local Suceava care se va întruni în ședință ordinară pe 27 ianuarie va aproba atribuirea a cinci autorizații taxi dintre care două pentru autovehiculele cu propulsie integral electrică și trei pentru autovehiculele cu motor termic. Proiectul de hotărâre este inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi.

”În municipiul Suceava, numărul maxim de autorizații taxi este de 400, stabilit prin H.C.L. nr. 66/2008. Prin H.C.L. nr. 216/30.09.2021 s-a aprobat declanșarea procedurii de atribuire a 6 autoriza|ii taxi disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi. Perioada de depunere a cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi a fost 07 octombrie – 06 decembrie 2021, timp în care au depus cereri de participare la proceduri 5 transportatori din cei 19 înscriși în lista de așteptare, cu un număr total de 5 autovehicule. Comisia de evaluare a acordat punctajele pentru criteriile de departajare și a întocmit Raportul de evaluare înregistrat din data de 20.12.2021. La data de 20.12.2021 a fost afișată lista cu punctajele totale obținute, în ordine descrescătoare, cele 2 autorizatii taxi atribuite pentru autovehiculele cu propulsie integral electrică și cele 3 autorizații taxi pentru autovehiculele cu motor termic”, se spune în raportul specialiștilor din Primăria Suceava.