Un angajat al Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava a căștigat premiul pentru ”cel mai bun video design” în cadrul Galei UNITER 2024 care a avut loc luni seară la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. Este vorba de video tehnicianul Mihai Nistor care a câștigat premiul pentru video-proiecţiile, filmările și mappingul din spectacolul „Antologia dispariţiei”, după proză feminină contemporană de Ștefania Mihalache, Anca Vieru, Lorina Bălteanu, Ruxandra Burcescu, Lavinica Mitu, Simona Popescu, scenariul, regia, universul sonor, filmările Radu Afrim, scenografia Cosmin Florea, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi. La aceeași categorie au mai fost nominalizați Andrei Cozlac pentru video mappingul din spectacolul „Alice în Wonderland”, regia Ana Crăciun Lambru, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gulliver” Galaţi și Cosmin Stancu pentru video din spectacolul „Cum s-a măritat maimuţa, şi-a luat casă şi a găsit fericirea în Orlando”, bazat pe povestiri de Chuck Palahniuk, regia Dragoș Alexandru Mușoiu, Teatrul „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.

Mihai Nistor a ridicat premiul din mâna regizorului Tudor Giurgiu sub privirile pline de bucurie ale dramaturgului Matei Vișniec și a managerului Teatrului Municipal „Matei Vișniec”, Angela Zarojanu, care au fost prezenți în sală.