Numărătoarea inversă până la sfârșitul acestui an a început, iar Focus Sat TV anunță un program special pentru cea mai festivă perioadă a anului, deschide larg tolba și aduce patru noi seriale, producții Canal+ Original, premiere în România. Serile de luni și joi, aduc episoade din Poarta roșie (La Porta Rosa), ajunul Crăciunului pregătește un maraton cu Toate acele lucruri (All Those Thinghs We Never Said), în așteptarea revelionului vizionăm Regăsirea (Awake / Kljun) și anul se încheie cu difuzarea integrală a impresionantul serial Ridley Road.

Pe 12 decembrie se difuzează în premieră exclusivă serialul Poarta roșie (La Porta Rosa), iar primele două sezoane urmează să se transmită luni și joi, de la 21:30, câte două episoade. Povestea începe cu o anchetă în care comisarul Cagliostro (Lino Guanciale) cercetează o crimă: cadavrul este întins pe podea. Problema este că bărbatul decedat este chiar el și în prezent privește propria scenă a crimei. O viziune asupra viitorului îl oprește pe Cagliostro să părăsească această lume, el trebuie să rămână pentru a-și găsi ucigașul deoarece este singura modalitate de a salva viața soției sale, Anna (Gabriella Pession). Cu ajutorul Vanessei (Valentina Romani), o tânără de șaptesprezece ani care descoperă că este clarvăzătoare, Cagliostro pornește într-o investigație neobișnuită. Va reuși el să își separe prietenii de dușmani înainte ca premoniția să se adeverească și, în același timp, va putea să remedieze greșelile pe care le-a făcut în timpul vieții?

În seara de Ajun, pe 24 decembrie, de la ora 20:00, Focus Sat TV invită publicul să urmărească, într-un maraton, cele nouă episoade ale producției Toate acele lucruri (All Those Thinghs We Never Said). Actrița de origine română, Alexandra Maria Lara și legendarul actor Jean Reno aduc pe micile ecrane o producție sensibilă, despre o familie complicată, dar plină de iubire și umor. Julia (Alexandra Maria Lara) a avut o relație dificilă cu tatăl ei (Jean Reno). Cu câteva zile înainte de nuntă, ea primește un telefon prin care i se spune că tatăl ei nu poate participa. Pentru prima dată Julia trebuie să recunoască că el are o scuză foarte bună – tocmai a plecat dintre cei vii. A doua zi după înmormântare, sosește o cutie care conține un android, o replică în mărime naturală a tatălui ei. Androidul îi explică că deține memoria tatălui ei cu o durată de viață a bateriei de șapte zile. După o săptămână „Michel” se va închide automat. El o convinge pe Julia să pornească într-o călătorie împreună ca tată și fiică. Voiajul va deveni o aventură inițiatică în vederea găsirii primei iubiri a Juliei.

Din 27 decembrie Focus Sat TV a programat serialul Regăsirea (Awake / Kljun, 2021) care va fi fi difuzat câte două episoade, de marți până vineri, de la 23:00, cu ultimele două episoade programate în noaptea de revelion, începând cu ora 00:30. Pe parcursul a 10 episoade urmărim munca detectivului Sonja Kljun (Ivana Vuković), care a fost trimisă de la Belgrad la Subotica pentru a investiga o serie de sinucideri suspecte, inclusiv moartea fiului unui localnic influent. Nimănui nu i se pare un caz foarte complicat, cu excepția ei. Sosirea în Subotica va da viața Sonjei peste cap, mai ales când ea și fiica sa de 10 ani încep să aibă vise terifiante care uneori devin realitate. Acceptând darul ei neobișnuit, Sonja va descoperi o conspirație periculoasă ascunsă în spatele presupuselor sinucideri, dar și un secret adânc îngropat din propriul ei trecut.

O altă seară memorabilă alături de Focus Sat TV este programată și pe 31 decembrie, când sunt difuzate în premieră toate cele 4 episoade ale producției Ridley Road, de la 21:30. Bazat pe un caz adevărat, mini-seria prezintă povestea unei tinere evreice, Vivien Epstein (Agnes O’Casey), fiica unei familii tradiționale de evrei din Manchester, care decide să fugă de o căsnicie aranjată și să plece la Londra, unde își urmează iubitul Jack (Tom Varey) într-o lume periculoasă a disimulării și trădării. Când Jack este grav rănit și dat dispărut, ea nu ezită să se alăture mișcării clandestine “Grupul 62” din care acesta făcea parte și care încearca să oprească ascensiunea extremei drepte în Marea Britanie în 1962. Vivien ajunge să se infiltreze în NSM, o mișcare neo-nazistă de orientare național socialistă, deschis antisemită, care începea să prindă teren în Londra și care viza instituțiile evreiești și rezistența condusă de evreii britanici din Grupul 62.

Ea își asumă din ce în ce mai mult mentalitatea extremistă cu riscul trădării compatrioților săi și a principiilor în care credea cu tarie.

Alături de cele patru noi producții, în vacanța de iarnă, iubitorii serialelor europene producție Canal+ Original, pot explora tolba Focus Sat (biblioteca VOD) din Aplicația Focus Sat pentru a petrece sărbătorile în compania unor personaje aclamate internațional. „Ultimele pantere”, „Posedare”, „Avocatul”, „Regele Varșoviei” „Planeta celor singuri”, „Pro și contra”, „Paris Police 1900”, „Baron Noir”, „Pedagogul”, „ZeroZeroZero”, „Moscow Noir”, „Nox”, „Secretul celor cinci”, „Ai încredere în mine”, „Ostatici în subteran”, „Ani și ani”, „Klangor”, „Spirala crimei” precum și sute de alte filme din catalogul FilmBox OnDemand, documentare premium National Geographic și History ș.a. pot fi vizionate chiar și de cei care nu sunt clienți Focus Sat. Ei pot testa gratuit timp de 7 zile Aplicația Focus Sat .

Focus Sat TV este inclus în toate pachetele TV satelit Acces precum și în aplicația Focus Sat cu pachetele TV online Play TV.

