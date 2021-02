Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat că premierul Florin Cîțu i-a confirmat astăzi într-o discuție telefonică, că a ținut cont de solicitarea sa de a prevedea bani în bugetul anului 2021 pentru plata ratelor de capital și a dobânzilor scadente în anul 2021 la Programul ”Utilități și mediu la standarde europene” pentru cele 57 de primării aflate în dificultate ca urmare a împrumutului pentru acest proiect. Flutur a adăugat că apreciază foarte mult deschiderea premierului față de problemele județului Suceava și era la curent cu această mare problemă a județului încă de anul trecut, când era ministru de Finanțe. Gheorghe Flutur a ținut să-i mulțumească premierului Cîțu pentru acest sprijin vital pentru un număr mare de primării din județul Suceava.

”În numele celor împrumutați din cadrul celor două componente ale Programului „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”, respectiv componenta gaz și componenta termie, noi am adresat o solicitare de a fi sprijiniți în achitarea ratelor și dobânzilor, unii dintre aceștia fiind deja datornici la Fondul de risc. Scadențele de plată pentru obligațiile aferente creditului extern, rata de capital şi dobânda, sunt 28 martie şi 28 septembrie al fiecărui an calendaristic. Am solicitat cuprinderea în bugetul anului 2021 a ratelor de capital și dobânzilor scadente în anul 2021, în sumă totală de 29.077.521,72 lei, din care suma de 9.171.527,26 lei pentru componenta gaz, respectiv suma de 19.905,994,46 lei pentru componenta termie, menționând că un număr mare de UAT-uri parte din componenta termie, înregistrează datorii substanțiale la Fondul de risc, care centralizează suma de 7.744.339,59 lei”, a arătat șeful administrației județene.