Premierul Florin Cîțu, mai mulți lideri ai PNL și miniștri liberali participă la Conferința de alegeri pentru șefia Organizației Județene Suceava a PNL. Ședința are loc la Centrul de Afaceri Club Bucovina din Gura Humorului, iar singurul candidat este actualul președinte Gheorghe Flutur. Printre participanți se află Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Bogdan Gheorghiu, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan, Robert Sighiartău, Virgil Popescu, Dan Vâlceanu, Florin Roman precum și lideri liberali din regiunea Moldovei.

