Prim-ministrul României se află astăzi în județul Suceava pentru a da un impuls campaniei de vaccinare împotriva noului coronavirus. După vizita făcută la centrul de vaccinare drive-thru amenajat în parcarea Shopping City Suceava, Florin Cîțu a spus că a remarcat faptul că această campanie a fost accelerată și în Suceava. „Municipiul este la 30%, înţeleg că şi judeţul a ajuns aproape de 16% sau peste 16%. Accelerează campania de vaccinare şi aici, ca peste tot în România. E important să avem astfel de centre de vaccinare drive-through, care fac lucrurile să se mişte foarte uşor şi confortabil pentru fiecare; te vaccinezi în maşină, ce poate să fie mai confortabil de atât. Înţeleg că va începe şi un maraton al vaccinării – a început astăzi pentru acest week-end – maratoane vor fi organizate în toate municipiile de judeţ din ţară în perioada următoare, pe întreaga perioadă a verii. Foarte mulţi dintre români s-au vaccinat, cred că sunt 3,8 milioane de persoane vaccinate astăzi. Dar e important ca cei vaccinaţi să-şi convingă rudele, prietenii, pe toată lumea să vină să se vaccineze. Este singura soluţie de a trece la următoarea etapă, etapa post-pandemie, în care ne concentrăm din nou pe economie, pe lucrurile importante. Timp de un an de zile, am fost concentraţi pe sănătate, pe pandemie, dar trebuie să revenim la perioada post-pandemie”, a declarat Florin Cîțu.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Suceava a declarat că a făcut un apel către directorii de spitale din județ să impulsioneze campania de vaccinare, în special în zonele de munte, acolo unde sunt sate și cătune izolate. „Am invitat directorii de spitale orăşeneşti şi municipale şi reprezentanții medicilor de familie pentru a-i ruga, acolo unde sunt solicitări de vaccinare, să organizăm caravane, să organizăm ambulanțe care să meargă cu personal medical. Pentru că, ştiţi bine, județul Suceava are multe localități în zona de munte, cu cătune și sate izolate. Și ponderea mică într-un clasament la nivel național este și din această cauză a configurației județului Suceava. Nu acum i-am rugat, noi am avut întâlniri mai multe şi şedinţe online şi i-am rugat să se organizeze să mergem noi către cei care doresc să se vaccineze. Asta este una dintre rugăminţi. Am avut discuţii şi pe această temă”, a declarat Gheorghe Flutur.