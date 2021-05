Premierul României, Florin Cîțu, a dat asigurări, astăzi, de la Gura Humorului, că de la Pașcani la Siret va fi construită o autostradă și nu un drum expres. Florin Cîțu a declarat că una dintre veștile bune pe care poate să le anunțe este că a fost finalizat traseul final pentru tronsonul autostrăzii A7 Pașcani – Suceava – Siret. El a mai spus că până la finalul acestui an vor fi finalizate și studiile de fezabilitate pentru cele două tronsoane, urmând să fie stabiliți și indicatorii tehnico-economici. „Vom avea indicatorii economici care arată că trebuie să avem autostradă de la Pașcani la Siret. Se va trece de la drum expres la autostradă. De asemenea, finanțarea va merge pe fonduri europene și pe această porțiuni. Până la Pașcani se va finanța prin PNRR, iar de la Pașcani la Siret vom avea fonduri europene. Dar vestea cea mai bună este că avem traseul final, că vom avea studiile de fezabilitate până la finalul anului și indicatorii economici care să arate că va fi autostradă”, a declarat premierul României. El i-a transmis președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, că în privința autostrăzii A7 lucrurile merg în direcția bună.

La rândul său, Gheorghe Flutur a ținut să-i mulțumească premierului Florin Cîțu pentru efortul făcut pentru a veni în vizită în județul Suceava. „Pentru noi vestea ce mai mare este cea legată de A7. Premierul a înțeles foarte bine mesajul nostru. Diferența această de PIB pe cap de locuitor în regiunea Moldovei nu poate fi eliminată decât prin investiții în infrastructură. Iar această autostradă ne dă o perspectivă în discuțiile viitoare cu investitorii străinii și cei români”, a declarat Florin Cîțu.