Premierul României, Marcel Ciolacu, s-a aflat astăzi într-o vizită în comuna Baia, prima capitală a Moldovei. Prezent în fața oamenilor care sărbătoreau Ziua Comunei, Marcel Ciolacu a promis că autostrada de la București va ajunge până la Suceava. ”Pentru orice român este o mândrie să fie în prima capitală a Moldovei. Nu trecem printr-o perioadă ușoară, dar România cunoaște acum cea mai mare dezvoltare. Promit, de aici, de la Baia, că Moldova va avea autostradă, care va ajunge până aici, la Suceava, la domnul Stan”. Senatorul Ioan Stan este președintele PSD Suceava și locuiește la Fălticeni, municipiu aflat în apropierea comunei Baia. Ulterior, premierul a vizitat Mănăstirea ”Adormirea Maicii Domnului” din Baia, ctitorie a domnitorului Petru Rareș. La solicitarea primăriței PSD, Maria Tomescu, și a preoților, Marcel Ciolacu a promis sprijin financiar pentru restaurarea picturii interioare a lăcașului de cult.

Marcel Ciolacu a fost însoțit de Ioan Stan, de deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu și de președintele ales al Consiliului Județean Suceava, deputatul social-democrat Gheorghe Șoldan.

În cadrul discursului său în fața cetățenilor din Baia, Gheorghe Șoldan i-a mulțumit premierului pentru că a fost prezent alături de cetățenii acestei comune. „Este o comună în plină dezvoltare, având o doamnă primar extraordinar. Un primar printre alți primari din zona Fălticeni și din județul Suceava, din Bucovina. Vă mulțumim că reiterați încă o dată importanța județului Suceava pentru cei de la București. Vă mulțumim pentru ajutorul și sprijinul pe care ni-l acordați. Și vă mulțumim din suflet, în primul rând, că ne ajutați ca autostrada să ajungă până la Siret, fiindcă adevărata unire cu regiunile istorice înseamnă infrastructură. Iar infrastructura înseamnă dezvoltare”, a spus Șoldan. În același timp, liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, i-a transmis premierului României că este convins că acesta va fi în continuare alături de comunitățile din județ și va sprijini proiectele de dezvoltare aflate în derulare.