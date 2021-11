Premierul României, Nicolae Ciucă, a transmis în această dimineață un mesaj special de Ziua Bucovinei, sărbătorită pe 28 noiembrie. Nicolae Ciucă a vorbit în mesajul său de tradițiile și valorile culturale din această zonă a țării, precum și de importanța păstrării acestora.

“Marcăm astăzi 103 ani de la realipirea ținutului Bucovinei la România-Mamă, un act istoric care a precedat, în 1918, cu doar câteva zile, un alt moment de suflet pentru neamul românesc și cel mai important al istoriei noastre, Marea Unire.

După aproape un secol și jumătate de ocupație străină, Bucovina redevenea, la 28 noiembrie 1918, parte integrantă a teritoriului românesc. Indiferent de contextul politic, au continuat să simtă și să gândească românește pe întreg ținutul bucovinean.

Smulși fără voia lor din trupul Moldovei de puterile străine ale acelor vremuri, bucovinenii au continuat să creadă în destinul lor, de a reveni între vechile hotare, chiar dacă istoria i-a ținut departe de frații lor români. Perseverența oamenilor de cultură și a celor politici din acea perioadă, susținuți și de voința populară, reprezintă un exemplu din care consider că avem de învățat și astăzi, despre rădăcinile care ne unesc pe noi toți și care ne dau puterea de a depăși orice obstacol, oricât de insurmontabil poate să pară pentru unii.

Frumusețea aparte a Bucovinei, tradițiile încă vii, valorile culturale și toată încărcătura istorică a acestor locuri ne încântă sufletul, fac parte din identitatea noastră ca români și ne reprezintă în fața întregii lumi. Avem o datorie sfântă să păstrăm intacte toate aceste valori, din respect față de strămoși și pentru a duce mai departe povestea acestui leagăn al Moldovei istorice.

De Ziua Bucovinei, mesajul trebuie să fie unul de unitate. Contextul crizei sanitare ne obligă să luăm cele mai bune măsuri pentru a trece cu bine de această perioadă. Împreună putem reuși!”, a transmis Nicolae Ciucă de Ziua Bucovinei.