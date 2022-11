Premierul Nicolae Ciucă şi omologul său ucrainean, Denys Shmyhal, au inaugurat, astăzi, punctul de trecere a frontierei şi a biroului vamal Vicovu de Sus – Crasna. Evenimentul a debutat în jurul orei 11.00, cu o întîrziere de aproape o oră, din cauză că aeronava în care se afla premierul Ciucă a aterizat la Iași, fiindcă la Suceava era ceață. Premierul ucrainean a fost păzit de militari cu puști mitralieră, căști de protecție și cagule pe față. La deschidere au mai fost prezenți, printre alții, prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și cîteva zeci de jurnaliști din presa locală și centrală. Premierul Ciucă a remarcat faptul că punctul de frontieră Vicovu de Sus-Crasna este primul care se redeschide după mulți ani între România și Ucraina și a adăugat: „Acesta nu este doar un punct de trecere a frontierei între România şi Ucraina, ci este și un punct de trecere a frontierei între Ucraina şi Uniunea Europeană”. De asemenea, el a subliniat că deschiderea unui nou punct de frontieră înseamnă facilități pentru un tranzit mai lejer al cetățenilor și al bunurilor.

