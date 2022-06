Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că premierul României, Nicolae Ciucă vrea construcția unei autostrăzi pe tronsonul A7 Pașcani – Suceava – Siret. Prezent în studioul Radio Top, Gheorghe Flutur a spus că joi dimineața a avut o discuție cu premierul României și cu ministrul investițiilor și proiectelor europene, Marcel Boloș, în care a explicat importanța construcției unei autostrăzi pe acest tronson și nu a unui drum expres. Gheorghe Flutur a precizat că o autostradă de la Siret la Suceava spre Pașcani și mai departe spre București este extrem de importantă în condițiile în care a crescut substanțial traficul dinspre Ucraina, în special cel de TIR-uri. „Într-o primă fază se vor deschide două puncte de frontieră, la Vicovu de Sus în județul Suceava și unul în județul Botoșani. Traficul de acolo va veni tot către E 85 și de aceea am cerut venirea cu autostrada A7 până la Siret, pentru că se aglomerează traficul. Uitați-vă câte TIR-uri de Ucraina avem acum pe E85. Am văzut prin presă, nu vreau să intru cu nimeni în polemică, despre cine și cum aduce această autostradă. Mă culc și mă trezesc cu A7 de mulți ani de zile. Fac naveta când merg la București și automat la Ministerul Transporturilor și la CNAIR, de fiecare dată. Vestea bună e că ieri dimineață am avut o discuție cu premierul Ciucă și cu ministrul Boloș. Până la Pașcani anul acesta se vor licita toate tronsoanele. În total este vorba despre patru tronsoane. Primul s-a licitat până la Ploiești. Urmează Ploiești – Focșani, Focșani – Bacău, Bacău – Pașcani. Sunt făcute documentele și urmează licitațiile pentru proiectare și execuție. Cred că în trei ani de zile noi am putea avea tronsoanele astea”, a spus Flutur.

El a adăugat că din nefericire se înregistrează întârzieri la tronsonul Pașcani Suceava – Siret. „Și asta pentru că, dacă vă amintiți, cu câțiva ani în urmă nu s-a vrut. S-a vrut doar până la Pașcani. La insistențele mele au dat drumul la proiectare. Amintiți-vă anul trecut când am dat drumul și mi-am pus eu mască pe figură cu A7, la Siret și apoi au venit să foreze și pe ruta asta. Acum suntem la peste 50% foraje făcute de la Pașcani până la Suceava. Și a început să se foreze și spre Siret. Sunt în întârziere, dar aduc utilaje, pentru ca la sfârșitul anului să am și eu documentația gata pe porțiunea Pașcani – Suceava – Siret”, a spus Flutur. El a adăugat că își dorește ca anul viitor să înceapă procedurile pentru proiectarea și execuția lucrărilor pe tronsonul autostrăzii A7 de la Pașcani la Siret. „Premierul a înțeles și a solicitat ieri CNAIR: duceți-vă cu autostrada A7 nu până la jumătatea Moldovei până la Pașcani, ci până la Siret. Și eu am cerut acest lucru pentru că acum cu traficul din Ucraina, cu toată conjunctura internațională cred că se justifică”, a spus Flutur.