Astăzi la Primăria municipiului Suceava a avut loc ședința de constituire a noului Consiliu Local rezultat după alegerile din septembrie dar și depunerea jurământului de către primarul Ion Lungu pentru cel de-al cincilea mandat. Evenimentul s-a bucurat de prezența premierului Ludovic Orban lângă care s-au aflat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, depuratul Ioan Bălan, prefectul Alexandru Moldovan, subprefecții Laura Morar și Daniel Prorociuc și reprezentanți ai Arhiepiscopiei și Rădăuților.

Lungu: ”Sunt emoționat ca la primul mandat”

”Sunt emoționat ca la primul mandat”, și-a început discursul primarul Ion Lungu. El a ținut să precizeze că este pentru prima dată de când deține funcția de primar când la învestirea sa este prezent un prim ministru al României subliniind că aceasta este o mare onoare. Lungu a mulțumit tuturor celor prezenți la ceremonie și a transmis primului ministru că ”municipiul Suceava este pe un drum bun. ”Suceava este unul dintre puținele orașe verzi ale României. Avem transport electric, avem cele mai moderne autobuze electrice. Suntem primul oraș din țară cu transport electric integral. Suntem singurul oraș din România care se încălzește cu biomasă și avem un sistem de iluminat public tip led. Am curajul să spun că Suceava merge pe un drum bun. Următorul mandat va fi o provocare pentru mine dar am convingerea că voi duce la îndeplinire ceea ce am promis în platforma electorală a PNL dar și a celorlalte partide unde sunt proiecte bune. Vrem să fim un oraș de tip smart city, european, modern”, a spus Lungu. El i-a mulțiumit premierului că s-a sacrificat venind până la Suceava și i-a garantat că ”ne vom face datoria”. Totodată i-a mulțumit pentru sprijinul în transferul Parcului Șipote și al Păduricii Zamca către Primăria Suceava și l-a invitat să viziteze zona de agrement care va fi amenajată acolo.

La rândul său Gheorghe Flutur l-a felicitat pe Ion Lungu pentru cel de-al cincilea mandat câștigat și l-a asigurat de sprijinul său în cadrul unui parteneriat Primăria Suceava-Consiliul Județean. Felicitări a primit și de la Ioan Bălan care a ținut să amnintească faptul că ”vremea promisiunilor a trecut iar de azi începe vremea faptelor”. ”Speranța va fi tot sub semnul aceluiași parteneriat Primărie-Consiliul Județean-Guvern-Uniunea Europeană”, a spus Bălan.

În cuvântul său Ludovic Orban a declarat că prezența sa la ceremonie reprezintă un mesaj că parteneriatul între Guvern și Primăria Suceava, primarul Ion Lungu va continua pentru a ușura accesarea fondurilor guvernamentale și europene, pentru a ușura colaborarea cu autoritățile guvernamentale și pentru a garanta sprijin pentru toate proiectele de dezvoltare. ”Îmi aduc aminte în 2004 o tânără speranță Ion Lungu reaușea să câștige Primăria Suceava și iată că astăzi sunt alături de el după 16 ani. Aproape că nu-mi vine să cred că a reușit din nou. Asta înseamnă că a făcut lucruri bune dar sunt convins că acest mandat va fi cel mai bun, cu cele mai bune realizări”, a încheiat Orban.