Prezent la ședința de constituire a noului Consiliu Județean Suceava, la invitația președintelui reales Gheorghe Flutur, liderul PNL, premierul Ludovic Orban, și-a anunțat susținerea pentru proiectele importante pentru județul nostru. El a declarat că se referă atît la proiectele de infrastructură rutieră, precum autostrăzile, cît și la cele vizînd, spre exemplu, extinderea magistralelor de gaze naturale. Premierul a mai spus că Guvernul nu a operat nici o discriminare în dezvoltarea proiectelor de investiții. În același timp, el a declarat că Executivul a acordat sprijin tuturor localităților înainte de debutul anului școlar și de alegerile locale, indiferent de culoarea politică a primarilor. La final, Ludovic Orban a afirmat că a venit întotdeauna cu bucurie la Suceava. El a precizat că „Suceava este un județ superb, cu oameni harnici”.

„Am ținut să fiu prezent la acest moment important din viața județului Suceava și anume depunerea jurământului de către autoritățile locale proaspăt alese în alegerile locale din 27 septembrie. Am venit cu mare bucurie, iar prezența mea la depunerea jurământului de către președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur și de primarul municipiului Suceava Ion Lungu, reprezintă o garanție a unui parteneriat între Guvern autoritățile locale, pentru susținerea proiectelor importante de dezvoltare ale județului Suceava și ale municipiului”, a spus Ludovic Orban.

El a spus că a ținut să fie prezent la Suceava pentru a transmite un angajament ferm de deschidere la dialog, de cooperare, de alocare de resurse pentru susținerea programelor de care are nevoie Suceava. „Vorbim de programe importante care țin de infrastructura de transport a județului. Este vorba despre proiectul autostrăzii A7, legătura București – Suceava – Siret, pe profil de autostradă sau de drum expres, care asigură și conexiunea la A8, autostrada Unirii, Târgu Mureș – Iași – Ungheni. De asemenea vin cu un angajament de susținere a proiectului drumului Nordului care să facă legătura între Suceava, prin Bistrița, Dej, până la Baia Mare și granița de Vest. Și acest drum al Nordului va îmbunătăți conectivitatea județului Suceava cu infrastructura de transport europeană”, a spus premierul României.

El a adăugat că Guvernul PNL se angajează să urmărească proiectele importante legate de infrastructura de energie, în special cea de gaz, care înseamnă susținerea înființării de distribuții de gaz în localitățile județului Suceava. „De asemenea vorbim de dezvoltarea magistralelor de gaz natural de către Transgaz pe raza județului Suceava, care să îmbunătățească conectarea localităților la infrastructura de transport a gazelor naturale. De asemenea, suntem alături de Consiliul Județean, cum am fost și pentru semnarea contractului, pentru proiectul de pentru distribuțiile de apă și canal în localități, de care vor beneficia peste o treime dintre locuitorii județului Suceava”, a precizat prim-ministrul României. El a mai spus că o altă prioritate este finalizarea unor obiective importante de investiții din județ, cum este și șoseaua de centură a municipiului Rădăuți. Ludovic Orban a precizat că lucrările ar urma să fie finalizate anul acesta.