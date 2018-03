Premierul României, Viorica Dăncilă, a anunțat, sâmbătă, că anul acesta vor începe lucrările la autostrada București Suceava. Prezentă la Congresul extraordinar al PSD, Viorica Dăncilă a anunțat cele 100 de măsuri pe care actuala guvernare la va lua sau le va începe anul acesta, când se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. Unul dintre proiectele anunțate în domeniul infrastructurii de către premierul României a fost în începerea construcției autostrăzii București – Suceava.

„Vreau să vă prezint principalele 100 de măsuri pe care le vom lua în acest an când se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire.

Am vorbit cu mulți dintre dumneavoastră, cu mulți primari, și toți îmi solicitau modificarea legii achizițiilor publice și înființarea tribunalelor de achiziții publice. Știm cu toții că actuala legislație reprezintă o piedică pentru administrația centrală și locală. Vreau să adoptăm modelul german în domeniul achizițiilor. Vom reduce termenul de rezolvare a contestațiilor și vom simplifica procedurile de până la atribuirea contractelor”, a arătat premierul României. Viorica Dăncilă a mai spus că tot anul acesta vor fi adoptate Legea finanțelor publice locale, Legea turismului, vor fi modificate legile redevențelor și a minelor și va fi adoptată legea lobby-ului și legea pentru combaterea violenței domestice. „Anul acesta vrem să intre în vigoare noile legi ale justiției. Tot în 2018 va intra în vigoare Codul Administrativ, care conține statutul funcționarului public, care va da posibilitatea departajării funcționarilor performanți de restul funcționarilor. Țintim debirocratizarea instituțională, ne propunem digitalizarea instituțiilor și delimităm clar răspunderea legală de ceea ce înseamnă oportunitatea luării unor decizii”, a spus Viorica Dăncilă. Ea a mai adăugat că tot în 2018 se intenționează înființarea unui departament de achiziții centralizate, dar și implementarea noului siustem informatic de achiziții publice.

„În 2018 vom atinge o cotă de 25% din fondurile europene și vom lansa toate apelurile de proiecte. Să nu uităm că am plecat de la zero absorbție și nici o linie de finanțare deschisă. Iar acest proiect de 25% pe care mi-l asum include și prefinanțările. Miza noastră este să investim întâi fondurile europene și pe urmă fondurile din bugetul propriu”, a explicat Dăncilă.

Premierul României a spus că în 2018 se va derula și programul pentru îmbunătățirea educației din mediul rural, prin finalizarea construcției a 178 de creșe și gădinițe și finalizarea modernizării a 618 unități de învățământ. „Un punct important și mă sprijin pe ajutorul și pe implicarea ta, Valentin Popa, este legea educației. Și aici vreau să fac referire la modificarea curriculei și a programei școlare, precum și corelarea acesteia cu cerințele pieței muncii. Vrem introducerea de măsuri care să ducă la eliminarea violenței din școli, îmbunătățirea infrastructurii școlare și digitalizarea învățământului. Iar pentru această lege vom adopta modelul țărilor cu cele mai performanțe sisteme de educație”, a mai declarat Viorica Dăncilă.

Ea a făcut referire și la mai multe proiecte în domeniul infrastructurii, printre care a amintit autostrada Pitești – Sibiu, drumul expres Pitești – Craiova, inelul de sud al Capitalei în regim de autostradă, începerea autostrăzii București – Suceava și autostrada Suplacu de Barcău – Borș.

În același timp, Viorica Dăncilă a declarat că o măsură așteptată care se va implementa în acest an se referă la Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, care va fi 100% în proprietatea statului. Ea a explicat că acest fond va beneficia de 10 miliarde de euro iar investițiile se vor face în autostrăzi, spitale, centre de colectare legume fructe „și tot ceea ce se pliază pe nevoile din România”.