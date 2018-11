Elevii din învățământul preuniversitar din județul Suceava, care au obținut distincții la competiții școlare județene, naționale și internaționale, precum și cadrele didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora vor primi premii consistente în bani de la Consiliul Județean mergând de la 200 de lei și până la 10.000 de lei. Așa prevede un proiect de hotărâre de Consiliu Județean inițiat de președintele instituției, Gheorghe Flutur, care va fi suspus aprobării deliberativului județean în ședința de luni, 26 noeimbrie. Tot atunci va fi aprobat și regulamentul de acordare a stimulentelor financiare.

Elevii care, în cursul anului școlar încheiat, au obținut distincții la olimpiadele școlare, precum și cadrele didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, vor primi stimulente financiare, sub formă de premii speciale, în funcție de distincția obținută, astfel:

Elevi:

– Pentru distinctii la etapa județeană: pentru premiul I – 200 lei/elev

– Pentru distincții la etapa națională:

pentru premiul I/locul I/medalie de aur – 500 lei/elev pentru premiul II/locul II/medalie de argint – 400 lei/elev pentru premiul III/locul III/medalie de bronz – 300 lei/elev

– Pentru distincții Ia etapa intemațională categoria a II-a (desfășurata la nivel european sau regional):

pentru premiul I/locul I/medalie de aur – 1.000 lei/elev pentru premiul II/locul II/medalie de argint – 700 lei/elev pentru premiul III/locul ill/medalie de bronz – 600 lei/elev

– Pentru distincții la etapa intemațională categoria a I-a (desfășurată la nivel mondial):

pentru premiul I/locul I/medalie de aur – 10.000 lei/elev pentru premiul II/locul II/medalie de argint – 7.500 lei/elev pentru premiul IIl/locul ill/medalie de bronz – 5.000 lei/elev pentru mentiune/locul IV -2.500 lei/elev

Echipe/formații de elevi:

– Pentru distincții la etapa națională:

pentru premiul I/locul I/medalie de aur, pentru echipe/formații cu un număr de peste 20 elevi – 3.000 lei/echipă (rezultând un stimulent financiar pe elev în funcție de numărul de elevi din echipă)

pentru premiul l/locul l/medalie de aur, pentru echipe/formații cu un număr de până la 20 elevi – 2.000 lei/echipă (rezultând un stimulent financiar pe elev în funcție de numărul de elevi din echipă)

– Pentru distincții la etapa națională :

pentru premiul l/locul l/medalie de aur -300 lei/cadru didactic

– Pentru distincții la etapa intemațională categoria a II-a (desfășurată la nivel european sau regional)::

pentru premiul l/locul l/medalie de aur – 500 lei/cadru didactic

– Pentru distincții la etapa intemațională categoria a I-a (desfășurată la nivel mondial):

pentru premiul l/locul I/medalie de aur -3.000 lei/cadru didactic pentru premiul II/locul II/medalie de argint -2.000 lei/cadru didactic pentru premiul 111/locul IIl/medalie de bronz – 1.000 lei/cadru didactic

Flutur: ”Prin acordarea de stimulente financiare elevilor și cadrelor didactice se urmărește răsplătirea efortului depus de aceștia în obținerea de rezultate deosebite la competițiile școlare”

Stimulentele financiare pentru elevii olimpici care au obținut rezultate de excepție, precum și pentru cadrele didactice care i-au pregătit, vor fi acordate la sediul Palatului Administrativ de către pres,edintele Consiliului Judet,ean Suceava – ordonator principal de credite al bugetului judetean, în trimestrul IV al fiecărui an, în concordanță cu prevederile prezentului regulament. ”Susținerea performanței școlare constituie o preocupare permanentă a Consiliul Județean Suceava, în acest sens fiind alocate, în fiecare an, fonduri din bugetul propriu al județului pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor șolare județene. Prin acordarea de stimulente financiare elevilor și cadrelor didactice se urmărește răsplătirea efortului depus de aceștia în obținerea de rezultate deosebite la competițiile școlare. Nici un elev sau cadru didactic nu poate fi avantajat sau discriminat cu privire la acordarea stimulentului financiar conform prezentului regulament, pe criterii de sex, naționalitate, religie, rasă, apartenență personală a cadrelor didactice sau a rudelor acestora ori elevilor la organizații legal constituite sau la partide politice. Criteriul de acordare î1 constituie distinctia obținută la etapa județeană, națională sau internațională a competițiilor școlare. Vor fi acordate stimulente financiare elevilor înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, precum și celor din învățământul particular și confesional acreditat, din județul Suceava, care au obținut, în cadrul olimpiadelor pe discipline, a olimpiadelor de creație tehnico-științifică și artistică și a olimpiadelor sportive, organizate și finanțate de Ministerul Educației Nașionale”, a declarat președintele Gheorghe Flutur.