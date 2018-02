50 de echipe de elevi și studenți vor concura la București în faza națională a JA Company of the Year 2018 , cea mai mare competiție europeană de antreprenoriat pentru tineri.

, cea mai mare competiție europeană de antreprenoriat pentru tineri. Junior Achievement aduce în școli și competiția JA Business Plan Challenge 2018. Câștigătorii merg la Next Generation Leaders Forum 2018, Canada.

Junior Achievement (JA) România invită elevii și studenții din România să-și dezvolte competențe antreprenoriale și să-și testeze ideile de business în două competiții europene: JA Business Plan Challenge 2018 și JA Company of the Year 2018.

Aceste competiții de antreprenoriat sunt deschise tuturor elevilor și studenților din România.

La competiția JA Business Plan Challenge 2018 pot participa tineri care doresc să dezvolte un concept de business pe care ulterior și să îl testeze pe piață prin lansarea și conducerea unei afaceri pilot sau a unui start-up. Dintre planurile de business înscrise în JA Business Plan Challenge vor fi selectate 50 pentru a se dezvolta în incubatorul de afaceri și a participa la faza națională a competiției europene JA Company of the Year.

Ediția a XVIII-a a competiției europene JA Company of the Year în România

De-a lungul edițiilor, tinerii au impresionat cu start-up-uri inovatoare dintr-o gamă largă de domenii, de la agribusiness și industrii creative, la inginerie și științe aplicate. Anul trecut, peste 150 de start-up-uri create de elevi și studenți au fost selectate pentru a intra în etapa intermediară a competiției, incubatorul educațional de afaceri JA BizzFactory™.

La secțiunea Elevi, șase tinere de la Liceul Teoretic O.C Tăslăuanu din Toplița au câștigat finala națională și au reprezentat România la finala europeană a competiției JA European Company of the Year 2017, desfășurată la Bruxelles, Belgia. Elevele au creat un „plasture GPS” multifuncțional, eficient în găsirea obiectelor ușor de pierdut sau în monitorizarea copiilor sau a persoanelor cu afecțiuni precum Alzheimer. Dispozitivul poate fi controlat cu ajutorul unei aplicații și este ideal în viața oricui.

„Am învățat foarte multe pe parcursul acestei competiții și am devenit mai motivată în a-mi continua mini-compania și a studia business. Consider că aceste programe sunt foarte importante pentru dezvoltarea personală, deoarece îți conferă o imagine reală a ceea ce înseamnă o afacere, învățându-te cum să lucrezi în echipă și cum să depășești obstacole.” – a declarat Edina Bako, câștigătoarea premiului „Alumni Leadership Award” în cadrul JA Europe Company of the Year 2017.

La categoria Studenți, echipa InstaHouse de la Academia de Antreprenoriat a dezvoltat o platformă on-line care pune în legătură oamenii care au nevoie de servicii casnice cu agenți locali de încredere. Echipa a reprezentat România la finala europeană JA Europe Enterprise Challenge din Helsinki, Finlanda. Programele JA de educație antreprenorială sunt implementate în acest an în 236 de licee și 26 de universități din România.

În acest an, doar 50 de echipe vor intra în incubatorul educațional de afaceri JA BizzFactory™, unde, sub îndrumarea profesorului coordonator și a consultanților voluntari din business, vor trece prin toate etapele pilotării afacerii, de la realizarea unei cercetări de piață și crearea unei versiuni reale a produsului/serviciului oferit sau a unui prototip, până la interacțiunea cu piața și realizarea unei vânzări.

Echipele de elevi și studenți cu cele mai bune rezultate în incubator se vor califica în Finala Națională a competiției JA Company of the Year 2018, care va avea loc pe 22 mai, în București. Aici, tinerii își vor expune produsele sau serviciile și își vor prezenta planurile de afaceri – prin intermediul unui pitch – în fața juriului format din profesioniști din mediul de business pentru a câștiga un loc pe podium.

Participanții cu cele mai bune rezultate vor beneficia de premii în valoare totală de 50.000 de euro:

Burse pentru participarea la Next Generation Leaders Forum 2018, Canada, Ontario, August 2018

Burse pentru participarea la finala European Company of the Year 2018 – secțiunea elevi – iulie 2018, Belgrad, Serbia

Burse pentru participarea la finala Europe Enterprise Challenge 2018 – secțiunea studenți – iunie 2018, Riga, Letonia

Premii speciale: Premiul „Ready for work”; Investiția anului în IT; Investiția anului în Design; Investiția anului în Agricultură.

Elevii și studenții din toată țara se pot înscrie în competiția JA Business Plan Challenge 2018 până pe 26 februarie 2018. Informații despre procesul de înscriere sunt disponibile la http://jar.ro/bpc18

Despre Junior Achievement România

Junior Achievement România este o organizație non-profit, având ca misiune dezvoltarea în România a programelor internaționale JA de educație antreprenorială, economică, financiară, orientare profesională, sănătate și viață activă și dezvoltarea abilităților pentru viață. 35 de țări din Europa și 123 de țări din toată lumea urmează programele JA. În România, acestea sunt urmate de peste 200.000 de elevi din 1.400 de școli publice, prin parteneriatul cu Ministerul Educației Naționale și cu susținerea financiară a comunității de afaceri.