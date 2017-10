Șase sportivi suceveni medaliați anul acesta cu aur la Mondiale sau Europene au fost recompensați cu diplome de excelență și premii în bani de către Consiliul Județean. Inițiativa i-a aparținut președintelui PNL al CJ, Gheorghe Flutur, iar festivitatea a avut loc în ședința de astăzi a deliberativului județean. Au fost premiați următorii sportivi: canotoarele Gianina Beleagă și Ionela Lehaci, medaliate cu aur la Mondialele din Statele Unite în proba de dublu vîsle, Viviana Iuliana Bejinariu, medaliată cu aur la Mondiale în proba de 8+1 rame feminin, Cosmin Pascari, medaliat cu aur în proba de dublu rame masculin, la Campionatul Mondial de Canotaj sub 23 de ani, de la Plovdiv, Dorin-Andrei Rusu, medaliat cu aur în proba de 10.000 de metri, la Campionatul European de Atletism sub 20 de ani și Gabriel Bularda, medaliat cu aur la Campionatul European de Alergare Montană. Fiecare sportiv care a obținut locul I la Mondiale a primit cîte 2.000 de lei, iar pentru cîștigătorii locului I la Europene, recompensa a fost de 1.500 de lei. Consiliera PSD Oana Pintilei a propus ca fiecare din cei șase sportivi să primească 2.000 de lei, dar amendamentul a picat la vot.

