ATEN International, companie de top în domeniul soluțiilor de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, a identificat principalele situații în care interfața USB-C poate îmbunătăți performanța și experiența utilizatorilor.

Cablul unic pentru alimentarea cu energie mai rapidă și lățime de bandă mai mare pentru transferul de date și de conținut audio-video înseamnă o mai bună alocare a resurselor. Standardul USB Tip-C devine omniprezent datorită funcțiilor puternice și variate pe care le pune la dispoziție prin comparație cu conectorii USB Tip-A.

Practic, interfața USB-C se întâlnește la ora actuală pretutindeni – de la dispozitive mobile la laptopuri și soluții de andocare. În plus, există un motiv serios pentru care aceasta va fi folosită multă vreme de aici înainte: este mult mai puternică decât tipurile anterioare de conexiuni USB. De fapt, este cel mai nou standard utilizat pentru transferul datelor și alimentarea cu energie, dezvoltat în încercarea de a crea un conector universal. Acest standard este primul care suportă nativ un format video numit DisplayPort Alt Mode. Prin acest standard, două echipamente compatibile USB-C, de exemplu, un smartphone și un televizor (ambele conectate printr-un docking station) pot prelua și afișa automat semnalul video. Cum ar fi duplicarea ecranului smartphone-ului pe televizor.

Conform unui studiu publicat recent de Future Market Insights, se estimează că USB-C va genera până în 2030 încasări de peste 127 miliarde de dolari, cu o rată de creștere anuală de circa 29%, înregistrând un avans semnificativ în industria telecomunicațiilor.

”Pe măsură ce tot mai mulți oameni lucrează și învață de acasă, USB-C va juca un rol semnificativ în stimularea productivității acestora și în îmbunătățirea conținutului de divertisment. Mulți dintre noi ne-am confruntat de-a lungul timpului cu varietatea de cabluri de conectare sau lipsa celei mai potrivite conexiuni pentru a fi cât mai productivi cu ajutorul echipamentelor pe care le folosim. Tendințele pieței ne arată că USB-C este acum soluția potrivită atât pentru transferul de date la o calitate superioară, cât și pentru alimentarea cu energie. În acest context, ATEN propune o serie de echipamente care să ne simplifice și eficientizeze activitățile de zi cu zi”, a declarat Bogdan Mihalcea, Country Manager ATEN România.

Se pot identifica patru situații majore în care capabilitățile USB-C pot redefini termenul de conectivitate.

1. Utilizarea unui switch

Există utilizatori care folosesc două computere, precum: un laptop cu sistem de operare Windows și un MacBook, dar doresc o modalitate cât mai simplă, mai rapidă și mai confortabilă pentru a folosi în ambele cazuri aceleași echipamente periferice și pentru a le alimenta cu energie. O soluție o oferă ATEN, prin switch-ul său USB-C cu 2 porturi, care permite viteze de transfer de până la 10Gbps și alimentare la energie cu putere de până la 85W, cu ajutorul tehnologiei USB-C 3.0 power delivery.

USB 3.1, sau Superspeed USB+, reprezintă cea de-a doua generație a standardului USB și asigură o lățime de bandă maximă de 10Gbps, în timp ce USB 3.0 (Superspeed USB) se limitează la 5Gbps. Totodată, USB-C este compatibil cu dispozitive mai vechi, USB 3.0 și 2.0, oferind în acest fel versatilitate superioară și un design reversibil, ceea ce înseamnă că este posibilă conectarea în două poziții.

Pentru utilizatori, asta înseamnă mai multă flexibilitate, ei putând folosi conectorul USB-C pentru alimentarea telefonului, a tabletei și chiar a unui laptop sau monitor portabil, simultan cu transferul de date. Prin urmare, toate cablurile utilizate în trecut pentru realizarea concomitentă a acestor operații, sunt înlocuite cu unul singur, USB-C. În esență, USB-C permite alimentarea laptopului chiar și în deplasări, cu ajutorul unei baterii portabile.

2. Productivitate KVM

Cei care folosesc o soluție KVM – indiferent că se află la birou sau în altă locație – o fac atât pentru a maximiza fluxul operațional, cât și pentru a eficientiza alocarea spațiului fizic. Un echipament KVM permite comutarea rapidă și ușoară între mai multe computere prin diverse metode, precum butoane dedicate, combinații de taste, comenzi cu mouse-ul sau selectarea portului. Printre domeniile în care aceste aplicații sunt uzuale cu ajutorul acestor tipuri de dispozitive sunt: operațiuni guvernamentale, vânzări, inginerie, sănătate, finanțe și proiectare grafică.

Un switch KVM cu USB-C, precum switch-ul de andocare cu USB-C Gen 1 cu 2 porturi ATEN, facilitează conectarea smartphone-ului, a unui iPad Pro sau a două laptopuri, pentru a le folosi cu o singură tastatură, un singur monitor și un singur mouse, ceea ce reduce spațiul fizic necesar și sporește productivitatea. Mai mult decât atât, este asigurată alimentarea la energie cu până la 85W, iar Samsung DeX permite utilizarea terminalului Android împreună cu un monitor.

Un switch KVMP hibrid, precum switch-ul KVMP hibrid cu USB-C și DisplayPort cu 3 porturi, are capabilitatea de a elimina cablurile voluminoase din peisaj, facilitând conectarea a două PC-uri și a unui dispozitiv mobil USB-C, pentru a comuta rapid între ele, la o calitate video 4K DCI și audio HD. În același timp, tehnologia SuperSpeed 5Gbps asigură accesul rapid la date și transferuri mai rapide, care reduc timpii de așteptare. Așa cum reiese chiar din denumirea echipamentului, acesta este prevăzut și cu conector DisplayPort. Canalul său USB-C suportă DP Alt Mode, astfel că poate transmite semnale DisplayPort și poate funcționa ca o conexiune DisplayPort standard. Pentru și mai multă flexibilitate, switch-ul KVMP hibrid cu USB-C și DisplayPort cu 3 porturi poate transforma semnalele DisplayPort în HDMI sau DVI, cu ajutorul tehnologiei DisplayPort Dual-Mode (DP++). Un astfel de dispozitiv este adecvat pentru o multitudine de domedii de activitate, printre care finanțe, proiectare grafică, sănătate, inginerie, vânzări, marketing și instituții guvernamentale.

3. Utilizarea unei soluții de andocare

Unii utilizatori folosesc soluții de andocare pentru a-și îmbunătăți productivitatea atunci când lucrează de acasă sau într-un spațiu hibrid. Folosind un singur cablu USB-C, capabilitățile unui laptop pot fi extinse semnificativ prin conectarea a numeroase dispozitive. Soluția de andocare multi-port creată de ATEN permite, de exemplu, conectarea a până la 13 dispozitive. Un singur cablu Ethernet este necesar pentru a conecta laptopul la o rețea Ethernet, carduri SD, telefon, unități de stocare flash, două monitoare HDMI și chiar căști. Aceasta este compatibilă cu Windows, OS X și chiar iPad Pro.

Pe lângă standardele deja menționate, USB-C asigură suport și pentru Thunderbolt 3, caracterizat de specificații și mai impresionante decât USB-C, precum înjumătățirea consumului de energie prin comparație cu Thunderbolt 2 și posibilitatea de a reda semnalul pe 2 monitoare 4K cu 60Hz sau pe un monitor 4K cu 120Hz. Chiar și o soluție de andocare compactă, precum dispozitivul de andocare USB-C multi-port compact introdus de ATEN, poate fi deosebit de puternică, datorită conectivității USB-C și Thunderbolt 3. Mai mult decât atât, o astfel de soluție permite conectarea unui laptop USB-C la un monitor VGA sau HDMI, la un router Ethernet și chiar la echipamente USB Tip-A.

4. Jocuri

Utilizarea consolei de jocuri în orice locație, împreună cu un ecran de mari dimensiuni, este posibilă mulțumită unor soluții de andocare compacte, precum dispozitivul de andocare 4K cu USB-C ultra-compact de la ATEN. În plus, acesta permite conectarea unor alte echipamente USB-C, precum laptopuri, smartphone-uri sau un iPad Pro. El este ușor de transportat, dar este în același timp suficient de puternic pentru a permite consolelor să redea conținut video 4K@30Hz pe televizoare 4K și monitoare de gaming.

USB-C permite și extinderea suprafeței de afișare a unui laptop cu un monitor mai mare sau video-proiector. Prin utilizarea unor astfel de dispozitive, utilizatorii pot conecta portul USB-C la echipamente HDMI 4K sau VGA, pentru a se juca pe un ecran mai mare.

Toate funcțiile printr-un singur cablu

Ceea ce transformă USB-C în instrumentul care accelerează productivitatea este faptul că facilitează toate funcțiile prin intermediul unui singur cablu. Cablurile diferite și alimentatoarele, cablurile de date și cele pentru semnale video și audio sunt înlocuite astfel de unul singur. Indiferent că optează pentru o soluție de andocare USB-C pentru a-și îmbunătăți accesul la echipamente periferice sau pentru un KVM USB-C pentru a controla mai multe computere cu o singură tastatură, un singur monitor și un singur mouse, utilizatorii au posibilitatea de a exploata beneficiile USB-C pentru a face totul printr-un singur cablu, eliminând în acest fel aglomerația de pe birou și îmbunătățind productivitatea.

ATEN pune la dispoziție mai multe produse cu USB-C, precum și cu suport DisplayPort și Thunderbolt, pentru a satisface în acest fel cerințele din diverse activități profesionale, educație și legate de conținutul de divertisment. Cu această soluție ATEN se adresează unei game vaste de industrii, cu o multitudine de scenarii de utilizare.

În perioada 1-7 martie ATEN alături de PC Garage la aniversarea a 13 ani organizează un concurs în care se testează cunoștințele despre conectivitate. Află mai multe despre funcțiile pe care le oferă echipamentele ATEN și participă la concurs pe PC Garage. Premiile constau în:

· 1 Adaptor ATEN CAMLIVE UC3020 – Adaptor ATEN 1x USB 3.1 tip C Male – 1x HDMI Female;

· 2 Docking Station UH2325 pentru încărcare universală.

Concursul este activ până la data de 7 martie, urmând ca pe data de 12 martie să se anunțe câștigătorii în cadrul comunității MyGarage.

Despre ATEN

Înființată în anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT și soluții de administrare. Incluzând soluții KVM, soluții A/V profesionale și soluții inteligente de alimentare, gama de produse ATEN conectează, administrează și optimizează echipamentele electronice din mediile corporate, guvernamental, educație, media și transporturi. ATEN deține peste 570 de brevete înregistrate la nivel internațional și o echipă de cercetare ce asigură un flux constant de soluții inovatoare, de unde rezultă un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.

Cu sediul în Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins și are astăzi subsidiare în China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A, Regatul Unit, Rusia, Turcia, Polonia, India și România – cu centre de cercetare în Taiwan, China și Canada.

Pentru mai multe informații despre ATEN, vizitați www.aten.com.