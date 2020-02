Gala Premiilor BAFTA 2020 a avut loc duminică seară (2 februarie), la Londra. Lungmetrajul „1917”, regizat de Sam Mendes, este marele câștigător al evenimentului. Drama de război a cineastului englez a primit şapte trofee, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun film britanic, regie, imagine şi scenografie, notează click.ro.

Cea de-a 73-a gală a British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) a avut loc, pentru al patrulea an consecutiv, la Royal Albert Hall şi a fost prezentată de actorul şi realizatorul de televiziune Graham Norton.

Citește articolul complet și vezi LISTA CÂȘTIGĂTORILOR pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/premiile-bafta-2020-lista-castigatorilor-filmul-1917-luat-marele-premiu