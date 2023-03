Cu şapte premii Oscar, filmul original SF „Everything Everywhere All at Once” a dominat, duminică seară, la Los Angeles, gala Premiilor Academiei Americane de Film. Pe de altă parte, „All Quiet on the Western Front” a adunat patru premii, informează contactmusic.com.

La nouă ani după ce a dispărut de pe marele ecran, starul Brendan Fraser din „The Mummy” a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea sa din „The Whale”, în timp ce Sarah Polley a creat surpriza câştigând Oscarul pentru „cea mai bună adaptare” cu „Women Talking”.

Statueta pentru cea mai bună melodie originală i-a revenit cântecului „Natu, Natu”, titlul emblematic al filmului indian „RRR”, iar „Top Gun Maverick” a câştigat premiul pentru „cel mai bun sunet”.

Cea de-a 95-a gală de decernare a premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles. Evenimentul a fost prezentat, pentru a treia oară, de actorul Jimmy Kimmel. Gala a fost transmisă în direct în Statele Unite de postul de televiziune ABC şi a fost difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.

Lista completă a premiilor decernate la gala Oscar 2023:

Cel mai bun film: „Everything Everywhere All at Once”

Cea mai bună regie: Daniel Kwan şi Daniel Scheinert („Everything Everywhere All at Once”)

Cel mai bun actor în rol principal: Brendan Fraser („The Whale”)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Michelle Yeoh („Everything Everwhere All at Once”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Ke Huy Quan („Everything Everywhere All at Once”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jamie Lee Curtis („Everything Everywhere All at Once”)

Cel mai bun lungmetraj internaţional: „All Quiet On The Western Front” (Germania)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Pinocchio”

Cea mai bună scenografie: „All Quiet On The Western Front”

Cel mai bun scenariu adaptat: „Women Talking”

Cel mai bun scenariu original: „Everything Everywhere All at Once”

Cea mai bună imagine: „All Quiet On The Western Front”

Cel mai bun montaj: „Everything Everywhere All at Once”

Cea mai bună coloană sonoră: „All Quiet On The Western Front”

Cel mai bun cântec original: „Naatu Naatu” (M.M. Keeravaani şi Chandrabose pentru filmul „RRR”)

Cel mai bun sunet: „Top Gun: Maverick”

Cele mai bune efecte vizuale: „Avatar: The Way Of Water”

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: „The Whale”

Cele mai bune costume: „Black Panther: Wakanda Forever”

Cel mai bun scurtmetraj animat: „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „An Irish Goodbye”

Cel mai bun lungmetraj documentar: „Navalny”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „The Elephant Whisperers”

Premii onorifice: Euzhan Palcy, Diane Warren, Peter Weir

Premiul umanitar Jean Hersholt: Michael J. Fox

