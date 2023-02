Gala Premiilor SAG 2023, care premiază cele mai bune performanțe din film și televiziune, are loc duminică, pe data de 26 februarie. Cea de-a 29-a ediție a Premiilor Sindicatului Actorilor Americani (SAG) 2023 va fi transmisă în premieră live pe canalul de YouTube al Netflix, notează click.ro.

Începând din 2024, emisiunea va fi difuzată la nivel global pe Netflix. Nominalizările au fost anunțate de Ashley Park, starul din „Emily In Paris”, și Haley Lu Richardson, din serialul de succes al HBO „The White Lotus în transmisie directă pe Instagram.

Continuând reușitele de la Globurile de Aur , atât “Everything Everywhere All at Once”, cât și “The Banshees of Inisherin” conduc în topul nominalizărilor la film, obținând fiecare câte cinci nominalizări la SAG.

Cele două egalează astfel, recordul pentru cele mai multe nominalizări stabilit anterior de „Shakespeare in Love” (1998), „Chicago” (2002) și „Doubt” (2008). Cele două filme vor concura alături de drama de epocă hollywoodiană “Babylon”, “The Fabelmans”, drama autobiografică a lui Steven Spielberg și “Women Talking” care analizează agresiunea sexuală într-o comunitate religioasă.

