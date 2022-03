Municipiul Suceava ar putea avea o colaborare mai apropiată în viitor cu Burgul Regal Kensington and Chelsea. Acest lucru a reieșit în urma discuțiilor pe care primarul Ion Lungu le-a avut astăzi la sediul instituției cu Reverendul Canonic Dr. William Taylor, Preot Vicar al Bisericii St. John’s Notting Hill și consilier ecumenic al episcopului de Kensington, Președinte al Asociației Bisericilor Anglicane și Orientale.

”Părintele Taylor, un fin cunoscător al ortodoxiei și al Bucovinei, a venit la Suceava cu un consistent ajutor umanitar pentru refugiații din Ucraina. I-am mulțumit pentru gestul uman și creștinesc pe care l-a făcut și am rămas plăcut impresionat să aflu că Sfinția Sa are o relație foarte bună și sprijină ortodocșii din Londra și din întreaga Anglie. De-a lungul discuției s-au conturat premisele pentru o colaborare mai apropiată între Burgul Regal Kensington and Chelsea și municipiul Suceava.

În final, i-am mulțumit încă o dată pentru vizită și pentru frumosul gest umanitar și creștinesc și am înălțat o rugă către Dumnezeu pentru ca acest nemilos război să ia sfârșit”, a declarat Lungu.