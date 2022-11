”Cuplurile de aur” din municipiul Suceava vor primi la din partea Primăriei la împlinirea a 50 de ani de căsătorie un premiu de fidelitate de 1.000 de lei, dublu față de cel acordat până acum. Inițiativa aparține primarului Ion Lungu și va fi aprobată în ședința de Consiliu Local din 23 noiembrie. ”Prin Hotararea Consiliului Local nr. 75 din 30.03.2017 s-a stabilit acordarea premiului In valoare de 400 lei cuplurilor care au împlinit 50 ani de la încheierea casatorie. Ulterior aceasta a fost modificata prin Hotararea nr. 103 din 30.04.2020 care majoreaza suma acordata la 500 lei. Având în vedere creterea inflatiei și conditiilor socio-economice actuale, se impune necesitatea majorarii sumei acordate anterior. Luand în considerare continuitatea și fidelitatea manifestată de aceste cupluri, propun o modalitate de recunoatere a rolului familiei în dezvoltarea societătii, cât și recunoșaterea contributiei pe care aceste persoane au adus-o în dezvoltarea comunitatii. În cadrul oficierii solemne, cuplul sarbatorit va primi un premm de fidelitate în valoare de 1.000 lei, o diplomă de fidelitate „NUNTA DE AUR”, precum și un buchet de flori, ca un minin gest de recunoștință pentru cei care au fost devotati familiei și comunitatii”, a declarat Lungu.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating