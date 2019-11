Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a fost premiat la Gala de Excelență a Tinerilor Liberali care a avut loc joi seară în sala mică a Casei de Cultură din Suceava în prezența secretarului general al PNL, Robert Sighiartău. El a primit diploma din mâna liderului județean Gheorghe Flutur. În cuvântul său, Harșovschi i-a felicitat pe tinerii liberali pentru ceea ce fac pentru partid arătând că fără implicarea lor rezultatul alegerilor ar fi fost altul. ”De aceea cred că noi trebuie să vă aplaudăm pe dumneavoastră și să vă mulțumim pentru ce ați făcut”, a spus Harșovschi.

”Să fiți acei tineri care dacă sunteți dați afară pe ușă să intrați pe geam”

El i-a asigurat pe tinerii liberali că va fi mereu alături de ei și că îi va susține pentru ca vocea lor să se facă auzită. ”Tinerii din generația de astăzi sunt diferiți de tinerii din generația de ieri pentru că generația de astăzi este mai activă, trăiește într-o lume dinamică de aceea cred că nu trebuie să facem așa cu a spus domnul președinte Flutur să le luăm locul seniorilor ci trebuie ca acest loc la un moment dat să fie lăsat”, a spus Harșovschi. El le-a destăinuit tinerilor liberali că a fost și el ca ei a lipit afișe, a împărțit pliante și a suferit dezamăgiri însă ”am știut, simțit și conștientizat că trebuie să continui cu ambiție și perseverență”. ”Acest lucru vă cer și vouă pentru că doar uniți puteți reuși. Să fiți acei tineri care dacă sunteți dați afară pe ușă să intrați pe geam pentru că trebuie să credeți în voi”, a spus liderul liberal. Lucian Harșovschi le-a cerut tinerilor din PNL să se implice cu toate forțele pentru a mobiliza lumea să vină în număr mai mare la vot în turul al doilea și să voteze Klaus Iohannis și le-a promis că după data de 24 noiembrie ”ne vom întâlni și ne vom cere ce este al nostru al tinerilor”.