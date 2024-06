Un preot de la o biserică din județ a fost reclamat la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, că nu îngrijește cimitirul. ”Aș vrea să fac cunoscut felul în care este îngrijit Cimitirul …… Este cel mai neîngrijit cimitir din câte am avut ocazia să văd. Mai ales ultima parcelă de lângă pădure. Este vorba de locurile de acces dintre morminte și de mormintele pe care nu mai are cine le îngriji. Buruienile și arbuștii cresc de îți este frică să treci pe acolo. Mă întreb dacă oamenii Bisericii nu au sarcina de a cosi și îngriji cimitirul în aceste locuri unde nu are cine. Totuși plătim o taxă anuală pentru cimitir.”, a scris enoriașul.

”Sesizarea dumneavoastră a fost transmisă părintelui care are în administrare cimitirul. Să sperăm că se va pune în rânduială și acest cimitir”, a răspuns IPS Calinic.