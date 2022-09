Un preot profesor de religie la o școală suceveană a fost reclamat de un credincios la Arhiepiscopia Sucevei și Răduților, că agresează elevii și le vorbește urât. „Vreau să vă aduc la cunoștință că ….. și este profesor …… agresează elevii și defăimează ….., vorbește urât și nu vrea ….. A fost …… până în 2009 și după, preot în satul ……, unde nu a slujit decât un acatist de pe tabletă. Nu slujește nicăieri și își bate joc de cele sfinte! Mai are voie să poarte reverendă, chiar dacă nu face nimic ca preot? Dacă vreți să vă convingeți, trimiteți pe cineva la școală să întrebe, dar nu profesori, ci elevi. Poate o să spuneți că nu aveți treabă cu școala, dar este singurul loc unde vine. Iar copiii care merg la biserica parohiei sunt atacați continuu de el (are ….. ca titular) și nici măcar nu predă. Vă rog să faceți ceva în legătură cu el. A spus că nu vrea să slujească. Binecuvântați și iertați-mă!”, a scris enoriașul.

”Doamne, ajută! Sectorul Învățământ și cel Bisericesc al Centrului Eparhial vor verifica informațiile”, a transmis Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.