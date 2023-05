Un preot sucevean care a fost caterisit în urmă cu doi ani a fost reclamat de un credincios la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că oficiază în continuare la aceeași biserică. ”Iertați, dar voiam să știu despre situația Părintelui …….Fusese acum 2 ani propus pentru caterisire, din câte știu, dar de atunci, nu am mai citit vreun alt comunicat care să menționeze că a fost caterisit. De atunci, a tot făcut slujbe în locul unde se află, și le-a și postat online, inclusiv Sfinte Liturghii. E destul de îngrijorător, dat fiind că cineva mi-a spus că ar fi fost caterisit, dar ca să aflu definitiv, am zis că cel mai bine pentru popor este să întreb pe Înaltpreasfinția voastră, nu numai din proprie inițiativă, ci și la rugămintea altora care sunt de asemenea îngrijorați. Are destui urmăritori, și teamă mare îmi este ca aceia să se piardă. Eu am fost mai ferit de acest fenomen, căci nu locuiesc la Suceava, și cel mult am ascultat acum 2 ani ce spunea pe live, să știu mai bine dacă este sau nu cu adevărat ortodox, dar unii locuiesc pe acolo, și chiar participă la slujbele care le face acesta”, a scris enoriașul.

”Deși Consistoriul Monahal a propus pedeapsa maximă, totuși, la sugestia exarhului de zonă, care și l-a asumat, părintelui despre care faceți vorbire i s-a dat un timp de îndreptare. În momentul în care se va constata că nu s-a îndreptat, renunțând la apariții care nu fac bine Bisericii, voi semna propunerea Consistoriului”, a răspuns ierarhul.