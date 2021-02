Preotul Gabriel-Puiu Florea din comuna Cornu Luncii este cunoscut ca un om curajos și priceput la toate. El conduce Serviciul Voluntar de Pompieri din localitatea Cornu Luncii și nu ezită nici un moment să sară în ajutor acolo unde situația o impune. A fost cazul astăzi când preotul s-a aflat în fruntea pompierilor voluntari în lupta cu flăcările care au cuprins două case din satul Dumbrava. Preotul a condus autospeciala pe care a cumparat-o intervenind împreună cu o parte din fiii săi dar și cu alti tineri inimoși din comuna Cornu Luncii.

