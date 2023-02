Un preot sucevean a fost reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților de o enoriașă că a cerut suprataxă de la nași la botezul unui copil. ”Probabil s-a mai adus în discuție această veche și adânc înrădăcinată activitate legată de suprataxele pentru botez/cununie/înmormântare. Cu siguranță dumneavoastră știți că preoții nu mai practică asta dar ieri, 04.02, la Biserica ……. au fost trei botezuri; taxa de botez, cu chitanță, a fost de ……., ……/5 lumânări și, la final, preotul a mai CERUT ……. lei/naș…..(am scris cu litere mari cerut, pentru că preotul a insistat să treacă pe la dumnealui, pe rând, toți nașii și le-a spus exact cât trebuie să dea). Toți enoriașii știu că se practică și suntem pregătiți, dar s-a exagerat deja, suma este ………”, a scris enoriașa.

Iată răspunsul ierarhului:

”Vă transmit justificarea trimisă de părintele …….paroh al acelei parohii, deși sfinția sa în prezent este plecat într-o scurtă vacanță cu familia:

„Față de cele semnalate de doamna care a avut botezul la biserica noastră, vin cu următoarele precizări:

Nu am condiționat niciodată oficierea serviciului religios de achitarea vreunei taxe bănești la biserică. Putea să plece fără să plătească nimic; vă asigur că nu o trăgea nimeni de mânecă. Dumneaei a întrebat dacă mai are ceva de plătit și a fost direcționata către preot care, la rându-i, i-a răspuns că «fiecare poate da la Biserică atât cât dorește, așa cum au mai procedat și alții». Nu-ți poți permite să-i zici altfel unui om, mai ales atunci când îl vezi pentru prima dată în viața ta la biserică.

În anii mulți de preoție pe care îi am în spate, vă mărturisesc că am întâlnit mulți oameni care au plecat acasă fără să achite Bisericii măcar un leu pentru serviciul religios oficiat și nu a fost nicio supărare din partea noastră. Dar oamenii aceștia nu scriu pe site, la fel nici cei care sunt mulțumiți. Creștinii adevărați, care frecventează regulat biserica și care cunosc nevoile Bisericii și știu ce facem noi aici, vin și își oferă ajutorul cu toată dragostea. Noi nu le cerem zeciuială din tot ceea ce câștigă, așa cum cer unele culte. Noi le cerem în schimb, pe cât se poate, să fie conștienți și responsabili de numele de creștin pe care îl poartă, căci avem în viața aceasta drepturi, dar și obligații.

Și pentru acei care vin doar la Botez, Cununie și înmormântare la biserică și care ne consideră mereu datori să „îi servim“, fără să facă nimic în schimb, fără să aibă cea mai mică implicare, pentru aceia amintesc că și Biserica plătește facturi la apă, gaze naturale, electricitate, că și Biserica are în desfășurare proiecte sociale etc. , și avem destule cheltuieli. Slavă Domnului, ați găsit curat, pârtie făcută, praful șters, căldura funcționând la capacitate maximă, ca pentru un Botez, să nu răcească pruncul, apa caldă, toate luminile aprinse, ca să iasă fotografiile bune, și vreo 4-5 oameni aduși de acasă sâmbăta sau duminica, pentru a avea în final un eveniment reușit. Mai amintesc, de asemenea, că toate taxele acestea sunt pentru buna funcționare a bisericii și sunt aprobate de către Consiliul Parohial. Iar pentru oficierea Botezului respectiv, din motive întemeiate a trebuit să apelăm la un preot îmbisericit care nu este angajat al Bisericii noastre și care nu are nicio remunerație stabilită”.