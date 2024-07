Un preot dintr-un sat sucevean a fost reclamat la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, că a făcut scandal monstru unei familii care a vrut să-și îngroape feciorul pe muzică de fanfară și să fie condus la groapă de oile pe care le-a crescut.

”Sunt de la … Suceava, și sunt foarte trist în aceste zile, a murit un fecior din sat în etate de …. de ani, pe nume …., a fost îngropat ieri, jale mare a fost, a plâns lumea nu ca la mort, ci ca după mamă la fiecare, mare supărare, a rămas în urma lui un copil de …. Mare durere, părinte!….a fost un gospodar al satului, a avut în grijă … de oi, a rămas copilul cu mari greutăți pe cap. Ieri când s-a adunat tot satul la îngropare, ciobanii care au venit și ei să ajute la treabă au scos în drum poate 100 de oi sau poate mai multe, tare frumos, tare frumos. Când să pornească cu mortul la drum, hop popa nostru din sat a ieșit în drum și a început să facă scandal, că el nu îl mai îngroapă pentru că au scos oile în drum.Părinte, este un gest frumos, și oile să îl conducă pe ultimul drum, pentru că toată viața lui, ….. a muncit la ele și a crescut și le-a înmulțit. Are oi de rasă cu certificat, berbeci de ……, nu a ținut găini, ci are oi bune, ia subvenție după ele. Să revenim la oile noastre. Părintele a ieșit în drum, a făcut scandal că nu îl îngroapă și el pleacă de la înmormântare dacă noi scoatem oile în drum. Și-a dat veșmântul jos de pe piept și a început să dea în oi și a plecat la biserică și a închis-o, că el nu îl mai primește în biserică. Noi i-am zis că biserica nu e a lui, ci a noastră. Părinte, vă spun sincer acuma, dacă nu deschidea ușa la biserică, o scoteam cu ranga. Părinte, așa ceva nu se face, a dat el într-un final drumul la biserică, noi am adus și fanfară să cânte la mort, la …., pentru că nu fost însurat cu acte, și muzica de la nuntă să-i cânte la înmormântare, că așa e obiceiul la noi, tare frumos a fost. Popa nostru a zis că el cu muzică nu îl îngroapă, dar unde a citit el că așa ceva nu se face? Noi am avut noroc de părintele de la ….., că a venit la înmormântare și a făcut și el slujbă și mai mult de atât, nu a vrut să ia bani pentru înmormântare, ci a zis ca banii să fie dați la băiatul lui ….. care a rămas singur. Toată viața am să-l respect pe părintele de la ….. pentru acest gest. Părintele nostru de la ….. a zis că își dă demisia, că merge azi la Suceava. A venit? Părinte, te rog frumos, dar noi satul te rugăm frumos să cântărești bine lucrurile și să îl spovedești bine pe părintele nostru, să vezi ce …. are în el, că așa înmormântare nu a văzut satul, cu scandal.

Am să las câteva filme de la băieții de aici, de pe Facebook, și să vedeți și dumneavoastră, părinte. Dacă dumneavoastră ai să vii să cercetezi lucrurile, prima dată să nu mergi la părintele nostru, ci prin sat așa, la nimereală, și să faci întrebare la gospodarii satului și să se audă adevărul, nu varianta părintelui nostru. Dacă e bun să își dea demisia, să și-o dea și să vină alt preot de la matele, unul bun, că doar școala de popi nu a dat faliment. Părinte, mulțumesc și sper să asculți și mesajul nostru”, a relatat enoriașul.

”Sesizarea dumneavoastră a fost trimisă spre analiză inspectorului bisericesc”, a răspuns IPS Calinic.