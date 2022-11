Un preot sucevean este reclamat de un enoriaș de abuz în funcție. Reclamația a fost trimisă Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. ”Vă fac cunoscut că în Protopopiatul ….. se practică deschisul ușilor cu „sacoșele”. ….. face abuz de funcție. Primește anumite sume în schimbul unei propuneri pentru hirotonie etc. Scopul meu nu este de a face rău, ci de a înștiința”, i-a scris enoriașul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților.

”Din câte cunoaștem, hirotoniile nu se fac de părinții protopopi si nici la propunerea lor, așa că lăsați-mă să mă îndoiesc privind adevărul spuselor dumneavoastră”,a răspuns IPS Calinic.