O suceveancă a reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților un preot care i-a anulat actul de concesiune pentru un loc de veci deși a luat banii. ”Am rămas profund dezamăgită de preoții de la Biserica …. din …… Anul trecut în luna ianuarie a murit mama mea, eu am cumpărat un loc de veci în cimitir la ei. După înmormântare, eu am avut probleme mari cu fostul soț al mamei, că nu m-a primit în casă deloc și nici lucrurile personale nu a mai vrut să mi le dea. În luna februarie am luat de la biserică un act de concesiune pentru moștenire, anul acesta am decis să o mut pe mama la cimitirul de la ….. Anul trecut am făcut moștenirea și am trecut în moștenire și locul de veci unde a fost înmormântată mama. Am să merg în instanță cu acest preot, fiindcă am rămas dezamăgită cum un preot neagă după ce a primit o sumă de bani și a făcut un act de concesiune pe numele meu, acum zice că e locul lui. Păcat că se întâmplă lucruri așa urâte în biserici, fiindcă mi-a anulat actul de concesiune”, s-a plâns femeie arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

”Am încredințat nemulțumirea dumneavoastră părintelui inspector bisericesc, care va verifica cele semnalate de dumneavoastră. Pentru informații suplimentare veți fi contactată de sfinția sa”, a i-a transmis înaltul prelat.