Un credincios dintr-o parohie suceveană l-a reclamat pe preot că în biserică nu folosește lumânări produse de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. ”„Doamne, ajută, Înaltpreasfințite Părinte! Am o întrebare, ce se va întâmpla cu părintele … de la Parohia …? Am fost la o slujbă la părintele și am văzut că lumânările nu sunt de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Nu trebuia ca toate lumânările să fie de la ASR? Mulțumesc, binecuvântați.”, i-a scris enoriașul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților.

”Doamne, ajută! Vom continua verificările. Vă mulțumim!”, i-a răspuns scurt IPS Calinic.