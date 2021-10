Un mirean din județul Suceava a reclamat arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, că preotul de la biserica unde merge la slujbă încurajează credincioșii să nu poarte masca de protecție în interiorul Bisericii și să nu se vaccineze pentru că «vaccinul anti-Covid duce la pierderea sufletului și a mântuirii». IPS Calinic i-a transmis că ”dacă unii clerici își permit să o facă, probabil că ei, pe lângă studiile teologice, au și alte studii acreditate în domeniul medical, plus foarte mulți prieteni, profesori, doctori, biologi etc., ce pot emite opinii pertinente în acest domeniu”. În plus înaltul prelat a subliniat că nu poate să recomande cuiva să se vaccineze sau nu pentru că dacă ulterior apare vreun efect neprevăzut, ”îți încarci conștiința și trebuie să răspunzi în fața lui Dumnezeu și a familiei. În fața dramelor ești singurul în măsură să hotărăști!”

Întrebarea enoriașului:

”În ce măsură sunt îndreptățiți preoții slujitori să predice public împotriva unor probleme de natură, în esență, medicală? Nu mă număr printre revoltații care așteptau ca Biserica să susțină campanii de convingere a populației de a se vaccina; și nu aștept ca dumneavoastră sau orice alt ierarh să ofere exemple practice în privința asta. Totuși, vi se pare firesc, etic, sau măcar acceptabil ca preoții să exprime păreri ferme și chiar revoltate, inclusiv îndemnând explicit oamenii să refuze un act medical?

Mai departe chiar decât atât, cum găsiți ignorarea fățișă a regulilor de igienă și protecție, prevăzute de altfel și prin lege în aceste vremuri de pandemie, chiar în interiorul Sfintei Biserici? Mai mult, încurajarea directă a credincioșilor de a refuza să poarte mască în spațiul închis al bisericii? Vă asigur că nu vorbesc doar «inflamat» de diverse «breaking news» și poze din media, ci de ce am văzut și auzit personal – când eram singurul om purtător de mască într-o biserică de mănăstire unde asistau la slujbă câteva zeci de persoane, sau când am stat cot la cot minute bune în spațiu închis între oameni care refuzau senin să poarte mască, lucru ce m-a făcut să părăsesc slujba, deși cred că aveam dreptul creștinesc de a participa la ea, respectând și fiind respectat.

Într-o notă ceva mai personală și specifică, am auzit (direct sau indirect) susținerea de către un preot, slujitor și duhovnic, de afirmații precum «e păcat față de Dumnezeu să încercăm să ne protejăm noi (de exemplu prin portul măștii) în Sfânta Biserică», «vaccinul anti-Covid duce la pierderea sufletului și a mântuirii» sau «e mai mare păcat să lipsești de bună voie de la o Sfântă Liturghie decât o agresiune (verbală sau chiar fizică) față de partenera de viață». Cum să mă raportez eu, în lupta continuă și sinceră de a fi un om și un creștin bun, la astfel de afirmații sau îndemnuri, care mi se par atât de egoiste și de intruzive?

Unde se termină dreapta credință și unde începe habotnicia și «atotștiința» slujitorilor din biserici și mănăstiri, care se transmite ca un val de revoltă și înverșunare către mintea și sufletul atâtor oameni care caută «adevărul» și «călăuzirea» în Sfânta Biserică?

Mulțumesc pentru răbdarea de a citi și (nădăjduiesc) a răspunde acestor gânduri, revolte și frământări.”

Răspunsul IPS Calinic:

Stimate domnule!

1. Atunci când am fost întrebat, în legătură cu vaccinul, am spus răspicat că nu am acreditare în acest sens și nu mă pot pronunța. 2. Dacă unii clerici își permit să o facă, probabil că ei, pe lângă studiile teologice, au și alte studii acreditate în domeniul medical, plus foarte mulți prieteni, profesori, doctori, biologi etc., ce pot emite opinii pertinente în acest domeniu. 2. Legile, hotărârile, prevederile Statului privind combaterea transmiterii virusului trebuie aplicate si respectate; legat de vaccin, personal, ca slujitor al Bisericii, nu pot să recomand cuiva să se vaccineze sau nu din foarte multe motive. Dacă, Doamne, ferește!, ulterior apare vreun efect neprevăzut, îți încarci conștiința și trebuie să răspunzi în fața lui Dumnezeu și a familiei. În fața dramelor ești singurul în măsură să hotărăști!

Pace și bucurie ziditoare de suflet!