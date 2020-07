Începând de ieri, noul arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților este ÎPS Calinic. Cunoscutul preot sucevean Constantin Ciupu a acordat un scurt interviu Radio Top în care a vorbit despre alegerea făcută de Sfântul Sinod al BOR.

Radio Top: Părinte, v-a luat prin surprindere alegerea Sfântului Sinod sau credeați că PreaSfinția Sa Calinic va fi ales arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților?

Constantin Ciupu: Personal nu am fost surprins. Nu puteam fi surprins în nici un fel de alegerea Sfântului Sinod, asta fără a evita un răspuns. Este o dovadă în continuare de viață normală în Biserica Ortodoxă Română prin faptul că se iau în considerare elemente de stabilitate care trebuie puse în valoare și cărora trebuie să le dăm adevăratul sens, nu numai prin oameni, ci prin valorile pe care le acumulăm și care trebuiesc continuate și îmbogățite prin calitățile umane.

Radio Top: Părinte, credeți că experiența și-a spus cuvântul în alegerea PreaSfinției Sale Calinic?

Constantin Ciupu: Așa cum spunea și Preafericitul Părinte Patriarh în cuvântul concluziv, după momentul alegerilor s-a constatat vechimea în această responsabilitate, această demnitate bisericească, și această responsabilitate a ambilor candidați care ca valoare sînt sigur fiecare la timpul său este valoros, dar cu siguranță s-a constatat vechimea și experiența luată în considerare și finalizată printr-un vot pozitiv pentru Înalt PreaSfințitul Calinic, și, sigur, cu respectul cuvenit și cu atașamentul față de calitățile PreaSfințitului Damaschin Dorneanul.

Radio Top: Părinte, îl cunoașteți personal pe Înalt PreaSfințitul Calinic?

Constantin Ciupu: Personal, ca și preot ortodox român, fiind la slujbe, sigur, în jurul Înalt PreaSfinției Sale în diverse ocazii, dar chiar la o întâlnire a noastră la un anumit număr de an de la absolvirea unității de învățământ, a Facultății de Teologie în Iași, Înalt PreaSfințitul Calinic ne-a onorat ca să fie împreună cu noi slujitor să ne binecuvânteze etapa de viață pe care o parcursesem la timpul acela.

Radio Top: Știți, se cunoștea bine Înaltul Calinic cu Înaltul Pimen?

Constantin Ciupu: Nu pot să vă spun. Nu știu acest lucru pentru că nu face parte din sfera mea de preocupări și nici timpul pe care-l am de viață nu-mi permite ca să cunosc aceste lucruri, dar relația bună între arhiereii Bisericii Ortodoxe Române o cunoaștem și mai ales că Iașiul și Suceava sunt orașe moldovene și suntem vecini, suntem împreună lucrători în această regiune a țării, cu siguranță făcând parte din același Sinod Mitropolitan și mai ales experiența Înalt PreaSfințitului Pimen s-a revărsat peste prea multe personalități ale lumii clericale cît și a celei laice, atît în Moldova, în țară și chiar în străinătate.

Radio Top: Ați ajuns la mormântul Înalt PreaSfințitului Pimen, ați tras o fugă până la Mănăstirea Sihăstria Putnei?

Constantin Ciupu: Am fost așezat, nu în fugă, cu recunoștința în suflet și cu imaginea muncii și a felului de a fi a Înalt PreaSfințitului Arhiepiscop Pimen. M-am închinat lângă mormânt singur în fața lui Dumnezeu și cu sentimente de recunoștință, așa cum am spus.

Radio Top: Părinte Ciupu, lumea care vine la slujbe înțelege să păstreze distanța? Cum e la dumneavoastră la biserică, poartă lumea mască, faceți numai afară sau primiți și înăuntru?

Constantin Ciupu: Absolut toate regulile care au fost prezentate și recomandate sau, sigur, impuse prin reglementări ferme din partea statului român au fost respectate și din discuțiile cu colegii mei preoți am aflat că în Suceava și în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților preoții și-au dat silința și chiar au reușit să facă rugăciunile cuvenite programului liturgic în conformitate cu regulile Bisericii Ortodoxe Române, dar și cu aceste reglementări care au fost recomandate sau impuse prin legislație, etapizat, și dorim din tot sufletul echilibru mental sufletesc și ne dorim binele comunităților pe care le păstorim.