Într-un scurt interviu acordat postului Radio Top, preotul Dinu Airinei de la Biserica ”Sfînta Vineri” din Suceava a spus ce sentimente l-au încercat la slujba de înmormîntare a Înaltului Pimen.

Radio Top: Părinte, cum a fost la slujbă la Sfîntul Ioan, la slujba pentru Înaltul Pimen?

Preotul Dinu Airinei: A fost înălțătoare în primul rând, dar a fost și dureros. N-am fost capabili să ne ridicăm la acest eveniment așa cum ar fi trebuit. După ce se întâmplă la un eveniment puternic și mare și emoțional, atunci îți dai seama prin ce ai trecut. Cam așa am avut noi sentimentul. Am și plâns, am meditat la toată relația noastră cu Înaltul Pimen.

Radio Top: Dumneavoastră ați avut o relație bună spre foarte bună cu Înaltul, nu?

Preotul Dinu Airinei: Da. Tocmai de aceea sunt toți consternați de evenimentul acesta și știam, cum și Înaltul spunea, că va veni și momentul acesta. Înaltul spunea: ”Am devenit preot să învăț a muri în fiecare zi. Să ne pregătim în fiecare zi de marea întâlnire cu El”. Toate lucrurile și gesturile frumoase pe care le-a făcut Înaltul cu noi ni le amintim în permanență, mai ales acum cu trecerea sa spre Domnul. Știa și Înaltul că este călător vremelnic între cele două determinări de timp, între naștere și moarte, și de aceea ne-a pregătit și pe noi, ca pe copii ai săi, de acest moment al despărțirii. El însuși și-a făcut mormântul cu mâinile lui. Și-a săpat mormântul și și-a pregătit groapa, și toți știam lucru acesta, și știam că va veni momentul acesta, dar n-am fost pregătiți. A venit așa… pe rapid înainte.

Radio Top: Părinte nu ați mers și la Putna, pentru că au fost luate niște măsuri de autorități, însă după ce aceste măsuri vor fi ridicate veți face o vizită la mormânt, la Mănăstirea Sihăstria Putnei?

Preotul Dinu Airinei: Absolut. Cu toții vom face acest lucru. Ați văzut cum a fost primit și pe traseu. Oamenii l-au așteptat de bunăvoie. Benevol au ieșit și în stradă. Au cântat Hristos a Înviat, ca unui voievod. Și au aruncat flori în cale ca Mântuitorului la intrarea în Ierusalim. A fost iubit de tot poporul din Bucovina. Cu ocazia asta ne-am întărit parcă mai tare în credința noastră ortodoxă. Ne-a dat putere și speranță, și încredere. Ne-a dat forța să mergem mai departe în toate situațiile în care trăim astăzi. A fost un ostaș de prima linie, a avut o chemare specială, a fost model pentru noi.