Preotul Minu Mititelu a transmis sucevenilor un mesaj de unitate să fie uniți în fapte bune în această perioadă de criză arătând că unii ”așa ziși suceveni” în intervențiile publice ”în loc să ajute Suceava cu toată forța și priceperea pe care o au la îndemână, mai mult o sapă, o otrăvesc și o învrăjbesc”. ”Observ cu amărăciune că în zilele acestea grele, sunt tot felul de așa zis suceveni , bucovineni cum vreți sa le spune-ți care in loc sa ajute Suceava cu toată forța și priceperea pe care o au la îndemâna, mai mult o sapă, o otrăvesc și o învrăjbesc , parcă ar fi străini de zona aceasta binecuvântată de Dumnezeu! Oare când vom deveni liberi cu adevărat în gândire, în simțire , să putem fi uniți într-o cauză comună lăsând la o parte doctrina de partid, razbunarea și răfuiala politica? Dacă nu vom fi uniți in fapte bune și nu vom cauta mai intai punțile de legătura dintre noi in locul vrajbei și al intrigilor , mai mult rău ne facem și ne adâncim in criza! Zic ca ar trebui sa ne dorim mai intai noi aici binele, apoi sa-l cerem de la alții sa ni-l faca noua. Eu asta cred ! Speranța moare ultima ! Sănătate multă va doresc!”, a transmis Minu Mititelu.