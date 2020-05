Preotul Viorel Vârlan, preot paroh la Biserica ”Nașterea Maicii Domnului” de lângă Tribunalul din municipiul Suceava, vorbește într-un interviu la Radio Top despre un mare eveniment național care urma să aibă loc pe 31 mai la Suceava la care trebuia să participe personalități de seamă ale țării, eveniment care a fost anulat din cauza pandemiei. Este vorba de sfințirea Turnului Marii Uniri de lângă Biserica ”Nașterea Maicii Domnului”, monument unic în România.

Radio Top: Pentru început, vreau să vă întreb dacă v-a mai trecut din tristețea pricinuită de trecerea la cele veșnice a Înaltului Pimen?

Viorel Vârlan: Noi l-am iubit foarte mult. S-a dovedit prin manifestările care au fost prilejuite de trecerea la Domnul a Înalpreasfințitului nostru. Personal, am avut o relație absolut excepțională cu Înaltpreafințitul nostru, deoarece acum 34 de ani el m-a sfințit diacon la Mănăstirea Neamțului, la Hramul Mănăstirii Neamțului. Și apoi ca preot la Catedrala Mitropolitană din Iași. El mi-a vegheat să zic pașii așa, întotdeauna. Și inclusiv locul pe care am construit Biserica Nașterea Domnului, el a fost cel care m-a susținut, care a venit în ședințele de Consiliu Local al municipiului Suceava atunci cînd s-a luptat ca pe terenul acesta, de lîngă fosta închisoare, să se facă o biserică și nu altceva… El a fost în toate ședințele, uneori chiar suportînd anumite amenințări și discuții neprincipiale. Dar el a zis să avem răbdare, că aici trebuie să fie o biserică, trebuie să fie un memorial în memoria celor care au murit și au suferit pentru țară, pentru neam, pentru credință pentru demnitate și pentru ceea ce știm că oamenii aceștia nevinovați au suferit… În tot ceea ce am făcut m-a susținut. Inclusiv pentru evenimentul care trebuia să aibă loc duminica următoare (n.a. sfințirea Turnului Unirii de lîngă Biserica „Nașterea Domnului”) tot împreună ne-am sfătuit cum să-l facem, cînd să-l facem… Mi-a spus, nu știu… Dacă, cu durere spun… Și asta era la începutul lui februarie… Zice, nu știu dacă eu am să pot să fac, dar am să chem pe vlădica de la Iași, adică pe mitropolitul Teofan, mitropolitul Moldovei și cîțiva arhierei… Și o să facem slujba acestui monument pe care l-am construit…

Radio Top: Vă referiți la Turnul Marii Uniri…?

Viorel Vârlan: Da, Turnul Marii Uniri, așa l-am numit, care a început chiar în anul centenarului Marii Uniri, în 2018. Și intenția noastră a fost să-l inaugurăm, să-l sfințim anul acesta, pentru că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la încheierea tratatelor prin care România a fost recunoscută ca România Întregită.

Radio Top: De ce ați amînat data de 31 mai, pentru că atunci trebuia să aibă loc sfințirea?

Viorel Vârlan: Da, pe 31 mai trebuia să aibă loc, cu foarte multă lume… Vă dați seama că în situația actuală, cu ceea ce s-a întîmplat, nu s-a mai putut face absolut nimic… A ieșit de sub orice discuție sfințirea și inaugurarea, care trebuiau să aibă loc cu atîția arhierei, cu atîta lume, cu paradă militară… Participa foarte multă armată…Erau șapte arme, așa vorbisem și cu cei care organizam…Mi se pare că vroiau să vină și cei de la București, care au luptat în Afganistan. Era o manifestare pentru Bucovina, pentru Suceava, pentru România… De fapt, o manifestare foarte importantă, într-un moment în care vedem că iredentismul și 4 iunie reprezintă o zi foarte agitată în plan atît național, cît și la vecinii unguri… Care, într-adevăr, este o zi nefastă pentru ei… Pentru că ei au pierdut foarte mult din teritoriul lor în 1919-1920, cînd au fost tratatele…4 iunie 1920…În momentul ăsta sînt discuții la nivelul ministerului de Externe…

Radio Top: Părinte, știu de la dumneavoastră, că ar fi trebuit să vină oaspeți importanți, cum ar fi președintele Academiei Române (n.a. Ioan-Aurel Pop) sau academicianul Răzvan Teodorescu?

Viorel Vârlan: Da… Chiar acum două zile mi-a trimis un e-mail domnul președinte Aurel Pop. Și îmi spune că îi pare rău că nu este aici. Îi pare rău, dar ne urează succes mie și tututor colaboratorilor noștri, ca să ajungem ziua în care să vină să participe. Îi pare rău că nu se întîmplă chiar acum, cînd de fapt au loc evenimentele acestea… Dar, vedeți că acestea sînt suspendate nu numai la noi, ci peste tot. Gîndindu-ne că anul acesta sînt mari manifestări, să le luăm pe cele sportive, Olimpiada, Campionatul European de fotbal, la care oamenii merg în număr mare, sau orice manifestare mare, nu mai are loc… Nici sfințiri nu se mai fac, de biserici, de monumente, pentru că astea sînt situațiile… Iar domnul președinte Pop ne-a urat succes și totodată ne-a transmis că dacă se va putea la o altă dată ulterioară, la care vom organiza inaugurarea Turnului Unirii, va încerca să ajungă. Eu m-am dus personal la el, la Academie, am avut o discuție, i-am explicat motivele, a primit telefon de la domnul rector Popa (n.a. rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Valentin Popa) pe care l-am rugat: „Haideți să organizăm împreună!” Aveam un simpozion, într-un parteneriat cu Fundația „In Memoriam”, Parohia „Nașterea Maicii Domnului”, cu Universitatea „Ștefan cel Mare”, la care trebuiau să participe mai multe personalități și unde urma să se discute despre evenimentele care au loc anul acesta și care au avut loc acum 100 de ani… Legate tot de Unire, de evenimentele de la 1918, cînd a devenit România reîntregită România Mare… Și desigur că toate acestea s-au anulat, pentru că nu putem. În condițiile acestea, nu putem face o manifestare în care să nu vină oameni…

Radio Top: Mai trageți nădejde că se va mai putea întîmpla anul acesta sfințirea Turnului Unirii?

Viorel Vârlan: Am putea face ceva. Dar nu putem ști ce se întîmplă pînă în toamnă, cînd va veni al doilea focar …Nu pot să spun nimic, pentru că nu știu cum vor evolua evenimentele… Chiar domnului președinte Pop, i-am spus că îl invită Înalt Prea Sfinția Sa Pimen… Și a spus că pentru Înaltul ar veni cu plăcere, că la cunoscut la Sfîntul Sinod. Un om deosebit, admirabil și că va veni și pentru Înaltul și pentru domnul Valentin Popa, pentru noi, pentru suceveni, pentru bucovineni va veni… Pentru că el fiind ardelean, noi am avut și o istorie comună să zic eu, sub aceeași stăpînire, între ghilimele, dar așa este Austro-Ungaria. Noi și austriecii cam avem ceva afinități de educație și el ține foarte mult la zona Bucovinei… Deci nu putem ști nimic…Vom vedea cum vor evolua lucrurile și vom încerca, pentru că este un eveniment important… Monumentul acesta e unic în România și desigur că ne amintește de niște zile fericite sublime din istoria neamului nostru…

Radio Top: În condițiile în care au fost respectate toate solicitările autorităților…? La slujbele de înmormîntare care au avut loc pentru IPS Pimen au fost niște atacuri virulente am văzut în spațiul public împotriva a ceea ce s-a întîmplat la Suceava? De unde aceste porniri?

Viorel Vârlan: Luînd-o puțin așa, pe firul istoriei, ne dăm seama că Biserica întotdeauna a fost atacată… Eu îmi aduc aminte cuvintele Mîntuitorului: „Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni”… Totdeauna, Biserica va fi atacată…Inclusiv cu atacuri la adresa Înaltului Pimen… Să nu uităm, Înaltul în ce poziție a fost… Și cei care au trăit în perioada aceea, să spună fiecare, care a fost șef de instituție sau oameni… Cum au putut să supraviețuiască, cum au putut să treacă și să rezolve problemele pe care le aveau în fața lor. Biserica a rămas cu ușile deschise. A făcut tot ce este posibil să supraviețuiască Biserica și ca oamenii să poată intra în Biserică… Sînt multe de spus, dar va fi întotdeauna o luptă împotriva lui Dumnezeu … Știți cum spunea Paul Evdokimov, un mare filozof și scriitor rus: „În om se războiește Dumnezeu cu diavolul”…Omul va avea această ispită, nu a face bine… Poate și oamenii au nemulțumirile lor … Poate nici noi nu ne ridicăm la nivelul chemării lui Hristos… Și poate, de aceea, sînt nemulțumiri multe… Și poate toate acestea s-au adunat… Iar IPS Pimen, pot să vă spun, că am avut cuvinte de taină … Niciodată nu am făcut rău nimănui… Am încercat să fac totdeauna bine. Păcat pentru că un om la 90 de ani și la nivelul și la sufletul lui și la jertfa lui, la cît a făcut el bine merita această dragoste, care s-a dovedit a o avea… Ați văzut, tot drumul presărat cu flori, cîtă lume aștepta, copii îmbrăcați național, bătrîni, oameni cu steaguri tricolore… Așa cum ar fi vrut Înaltpreasfințitul… Și așa cum merită cu prisosință… Au fost niște momente excepționale. Și, de fapt, asta arată că ăsta e sufletul românesc… Și un suflet adevărat… Ceilalți, care lovesc întotdeauna și care vor lovi… Poate cei fără de păcat să ia primii piatra… Nu să arunce…Nu cred eu că era momentul… Și, mai ales cum spunem noi românii: „Despre morți numai de bine”… Toți avem păcate, toți avem greșeli, dar mai ales la niște oameni de valoarea lor trebuie să fim cumpătați…