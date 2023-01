Renumita firmă de preparate din carne Raitar, din satul Sasca Nouă, comuna Cornu Luncii, își expune în aceste zile bunătățile la standul României de la Expoziția Internațională „Săptămâna Verde” de la Berlin, cel mai mare eveniment din Europa destinat sectorului agricol și industriei alimentare, ce se desfășoară între 20 și 29 ianuarie. Asta, alături de alte mărci de produse care fac cinste României din județul Suceava și din țară precum magiunul de Topoloveni, salamul de Sibiu, telemeaua de Ibăneşti, cârnații de Pleşcoi, cașcavalul de Săveni, păstrăvul afumat în cobză de brad de la Suceava, produsele Mopan, cozonacul Bujor (patiserie), lactatele Niro și Tudia, Vital (ulei de nucă și fructe uscate), lădițele manufacturate de Cornel Șchipor din Vicovu de Sus, pălinca de Maramureș, Platourile Moldovenești din lemn prelucrate manual la Râșca, merele de Voinești și altele, care au potențial de înregistrare pe sisteme de calitate europene.

Grigore Florea: ”Pentru noi este un motiv de mândrie și o mare cinste, faptul că putem expune produsele Raitar la Berlin”

”Bunul gust românesc” Raitar, rețetă care are peste 30 de ani, i-au cucerit pe berlinezi. Potrivit directorului și acționarului Raitar, Grigore Florea, la Berlin au fost expuse spre degustare 10 sortimente de preparate din carne recunoscute pe plan național dar și internațional pentru gustul autentic. „Am contribuit și noi la acest stand cu cele mai bune produse. Ne bucurăm că putem reprezenta România la un eveniment de asemenea anvergură, alături de alte mărci reunite sub marca Produs în Bucovina. Pentru noi este un motiv de mândrie și o mare cinste, faptul că putem expune produsele Raitar la Berlin, alături de alți producători români importanți. Suntem onorați pentru că putem contribui la această expoziție și cred că că standul țării noastre va lăsa impresii bune. Referindu-ne la participarea producătorilor din județul Suceava, eu cred că prezența fiecăruia înseamnă o recunoaștere în plan calitativ și valoric. Participarea aduce un plus de prestigiu și imagine pentru fiecare marcă în parte.”, a declarat Grigore Florea.

Raitar, emblema comunei Cornu Luncii, zeci de magazine în orașe și sate

”Raitar – Bunul gust românesc” a luminat fețele degustătorilor prin gustul proeminet de carne, produse realizate prin reţete bune și ingrediente de înaltă calitate”, au notat cei de la Direcția Agricolă Suceava pe pagina de socializare a instituției. De altfel, Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava și Biroul de Turism din cadrul Consiliului Județean Suceava au trimis la Berlin materiale de promovare pentru județul Suceava, alături de produse alimentare aflate sub marca „Produs în Bucovina”, cât și cele ale meșterilor din localitățile Râșca și Vicovu de Sus. La standul României, produsele Raitar sunt așezate pe platouri din lemn de cireș. Raitar care este emblema comunei Cornu Luncii are 330 de salariați, zeci de magazine în orașe și sate și prelucrează 20 tone carne pe zi .