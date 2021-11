Președinta femeilor liberale sucevene, consilierul județean Cătălina Culipei, a demisionat, astăzi, din PNL, pe motiv că nu se mai regăsește în acest partid. Cătălina Culipei a transmis un comunicat în care scrie: „A venit momentul în care, să îmi iau rămas bun de la un proiect pentru care mi-am dedicat toată energia ultimilor ani. Un proiect în care am crezut cu tărie, un proiect care m-a determinat să lupt pentru toate principiile pe care le-am dobîndit de-a lungul vieții. Un proiect politic despre care credeam că este drept, despre care credeam că mă reprezintă, pe care l-am propovăduit cu toată puterea mea. Astăzi, din acel proiect nu mai regăsesc nimic care să mă reprezinte. Oamenii s-au schimbat, principiile s-au schimbat, valorile, așteptările. Astăzi, Partidul Național Liberal este un partid care nu mă face mîndră, modul de a se lua deciziile mă surprinde, iar faptul că s-a ajuns pînă la a minți, efectiv, electoratul, m-au determinat să părăsesc acest proiect”. În finalul comunicatului, Cătălina Culipei afirmă: „Renunț la Partidul Național Liberal de astăzi, pentru a-mi putea continua toate proiectele pe cont propriu, fără minciuni, fără compromisuri, fără rușine”. Cătălina Culipei își va pierde mandatul de consilier județean.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating