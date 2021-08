Președintele Academiei Române, profesorul universitar Ioan-Aurel Pop, va fi principalul invitat la Congresul Studențesc Aniversar care se va desfășura luni, 16 august, la Mănăstirea Putna. Congresul are loc în seria de manifestări „Serbarea de la Putna 150. Continuitatea unui ideal”, care marchează 150 de ani de la Prima Serbare a Românilor de Pretutindeni. Conform agenției de știri Basilica a Patriarhiei, la congres vor participa peste 650 de studenți din țară și din diaspora. Tinerii vor avea un dialog despre identitate și idealuri cu președintele Academiei. Studenții s-au pregătit pentru această discuție creînd mărturii video în care au răspuns la întrebările: Ce consideri că este chemată să facă generația studenților de azi? și Care sînt valorile românești după care ar trebui să se ghideze un tînăr astăzi? Agenția Basilica precizează că seria de manifestări „Serbarea de la Putna 150. Continuitatea unui ideal” a început în luna iunie și va culmina în perioada 14-16 august cu Sfințirea Candelei Aniversare oferită de studenți pentru mormîntul domnitorului Ștefan cel Mare, retragerea cu torțe de pe Dealul Crucii și Congresul Studențesc Aniversar.

