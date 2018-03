Ciprian Anton se numără printre conducătorii de fotbal din România care a devenit zilele trecute absolvent al UEFA Certificate în Football Management.

Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal din Suceava a primit acest certificat după ce a urmat mai multe cursuri pe care UEFA le-a implementat în ultimul an în România, în cadrul unui program de dezvoltare a fotbalului la nivel european. Oferite în baza unui parteneriat cu Universitatea din Lausanne (Elveţia), diplomele sunt recunoscute la nivel european, iar pe viitor vor reprezenta un criteriu în manualul de licenţiere a cluburilor de Liga I.

“A fost o oportunitate imensă pentru mine să particip la un proiect de un asemenea nivel. Am învăţat multe lucruri în aceste nouă luni de zile cât a durat cursul, am intrat în contact cu alţi manageri din străinătate şi sper că o mare parte dintre lucrurile învăţate să le pot implementa în fotbalul din judeţul Suceava şi nu numai”, a declarat Ciprian Anton.

Printre cei 25 de absolvenţi ai UEFA Certificate în Football Management se mai numără foştii jucători Lucian Sânmărtean, Nana Falemi şi Vlad Munteanu.