Președintele ales al Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, vrea să știe exact ce anume preia de la administrația condusă de Gheorghe Flutur. În consecință el a sugerat organizarea unor întâlniri de lucru între reprezentanții administrației actuale și experții din echipa sa. El a explicat că nu este vorba de a crea tensiuni, ci de a asigura o tranziție care să-i permită să facă o administrație performantă. ”Când am vorbit despre un alt mod de administrare a județului, nu era doar un slogan. I-am transmis domnului Gheorghe Flutur dorința mea de a asigura o tranziție cât mai eficientă și transparentă între administrația actuală și cea nouă, care își va prelua atribuțiile în octombrie 2024. Pentru acest scop, am sugerat organizarea unor întâlniri de lucru între reprezentanții administrației actuale și experții din echipa mea. Aceste eforturi sunt esențiale pentru a evita întârzierile cu procesul de reorganizare și pentru a lucra cât mai bine pentru interesele locuitorilor județului nostru. Am solicitat, de asemenea, prin echipa de consilieri județeni, acces la informații detaliate privind achizițiile realizate în ultimii patru ani, o situație a investițiilor, rapoarte de activitate și o detaliere a indicatorilor de personal din Consiliului Județean și al instituțiilor subordonate. Scopul nostru este să avem o situație cat mai clară, pentru a putea planifica eficient pașii următori. Nu este vorba de a crea tensiuni, ci de a asigura o tranziție care să ne permită să facem o administrație performantă. Sper să beneficiez de înțelegere și sprijin din partea actualei administrații în aceste demersuri și le mulțumesc anticipat pentru cooperare. Pentru binele județului nostru, pentru binele sucevenilor”, a declarat Șoldan.

