În această zi de 8 mai a anului 1884 s-a născut Harry S. Truman, cel de-al 31-lea președinte ale SUA, în prăfuitul orășel Lamar, din statul Missouri.

Este un alt exemplu de președinte american care provine dintr-o familie de rând (alături de Lincoln și de Grant). Truman nu s-a bucurat de o educație aleasă și nu a urmat niciodată colegiul.

La început a eșuat ca negustor de articole de galanterie și a trăit cel puțin un deceniu de pe o zi pe alta ca fermier, înainte de a deveni „politician la comandă”, creație a coruptului lider de partid din Kansas City, Thomas Pendergast, care controla organizația Partidului Democrat din acest oraș.

Chiar și alegerea lui în Senatul SUA s-a datorat, în principal, intrigilor lui Pendergast, iar numirea lui în funcția de vicepreședinte al lui Franklin Roosevelt, la alegerile din 1944, a fost rezultatul altor manevre politice de culise.

Odată cu moartea subită a lui Roosevelt, în 1945, Truman s-a trezit însă președinte al SUA, cel mai puternic om din lume, în mijlocul unui război mondial. Din cauza asocierii sale anterioare cu Pendergast (care fusese închis pentru un an, în 1939, sub acuzația de evaziune fiscală), a lipsei de rafinament atât de provinciale și a neîncrederii înnăscute în cei bogați și puternici, republicanii l-au caracterizat pe democratul Truman ca fiind „reducerea la absurd a omului de rând”. Și, din anumite puncte de vedere, au avut dreptate: în particular, Truman avea idei preconcepute cu privire la negri și evrei.

În ciuda acestor prejudecăți, a fost o personalitate de un neobișnuit bun-simț și o integritate de neclintit, fiind de notorietate faptul că ținea pe biroul său o plăcuță pe care scria: „The buck stops here” („Dolarul se oprește aici”), vrând să spună că el nu se număra printre cei care obișnuiau să paseze altora responsabilitățile.

Truman a deținut funcția de președinte aproape opt ani, înregistrând cea mai mare răsturnare de situație în alegeri din istoria Statelor Unite, în 1948.

Realizările lui au fost decisive pentru secolul XX: a autorizat prima utilizare a bombei atomice pentru a pune capăt războiului cu Japonia, a contribuit la crearea Națiunilor Unite și a NATO, a inițiat Planul Marshall pentru reconstrucția Europei după cel de-al Doilea Război Mondial și a condus confruntarea lumii libere cu agresiunea comunistă, autorizând podul aerian al Berlinului și intervenția din Coreea.

Harry Truman a murit în data de 26 decembrie 1972, la câteva luni după ce împlinise 89 de ani.

Tot la 8 mai:

44 î.Hr.: Iulius Caesar îl adoptă pe Octavian, viitorul împărat Augustus.

1660: Carol al II-lea al Angliei este proclamat rege de către Parlament.

1794: Este ghilotinat chimistul francez Antoine Laurent Lavoisier.

1873: Moare filosoful englez John Stuart Mill.

1880: Moare romancierul francez Gustave Flaubert.

1903: Moare în Insulele Marchize pictorul postimpresionist francez Paul Gauguin.

Geo Alupoae, critic de teatru.